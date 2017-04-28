Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД создают "дочку" в Греции для реализации инфраструктурных проектов

Экономика и бизнес
28 апреля, 15:29 UTC+3 МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Infra Rail Greece A.E. будет являться исполнителем работ по контрактам, которые "РЖД Интернешнл" рассчитывает получить, участвуя в тендерах на территории Греции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. ООО "РЖД Интернешнл" (входит в холдинг "РЖД") создает дочернюю компанию в Греции для реализации инфраструктурных проектов, сообщил ТАСС генеральный директор "РЖД Интернешнл" Сергей Павлов.

Смотрите также

РЖД завершили реконструкцию желдороги в Сербии в составе 10-го трансъевропейского коридора

"РЖД Интернешнл" на совете директоров рассмотрела вопрос об открытии на территории Греции дочерней компании, решение было принято единогласно. Уже на следующей неделе мы приступим к формальным мероприятиям по ее регистрации", - сказал Павлов.

По его словам, уже в этом году могут быть объявлены тендеры, в которых может принять участие греческая "дочка". "Ожидается, что в этом году будут объявлены тендеры, где мы с нашими греческими партнерами будем принимать участие в подаче конкурсных заявок. Подведение итогов по ним планируется в конце этого - начале следующего года. В случае успешного участия мы будем готовы незамедлительно приступить к работам сразу после оформления необходимых документов", - отметил он.

Планируется, что дочерняя Infra Rail Greece A.E. будет являться исполнителем работ по контрактам, которые "РЖД Интернешнл" рассчитывает получить, участвуя в тендерах на территории Греции, причем на начальном этапе в качестве субподрядчика.

В январе 2017 года "РЖД Интернешнл" и "Эрга Осе С.А." (дочерняя компания Греческой железнодорожной организации, ОСЕ) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество компаний в реализации инфраструктурных проектов как на территории России и Греции, так и третьих стран.

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД интересны приобретения операторов в Греции, Сербии и Германии. Также он отмечал, что РЖД готовы участвовать в реконструкции железных дорог, в управлении инфраструктурой железных дорог, в том числе оперированием в будущем.

ООО "РЖД Интернешнл" - специализированная инжиниринговая компания, созданная в рамках холдинга "РЖД" для централизации функций стратегического планирования внешнеэкономической деятельности и оперативного управления инфраструктурными проектами за рубежом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
3
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
4
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
5
В Иркутской области сгорела деревня из 86 домов
6
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
7
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
Темы дня
Загрузка...
Реклама