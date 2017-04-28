РЖД создают "дочку" в Греции для реализации инфраструктурных проектов

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. ООО "РЖД Интернешнл" (входит в холдинг "РЖД") создает дочернюю компанию в Греции для реализации инфраструктурных проектов, сообщил ТАСС генеральный директор "РЖД Интернешнл" Сергей Павлов.

"РЖД Интернешнл" на совете директоров рассмотрела вопрос об открытии на территории Греции дочерней компании, решение было принято единогласно. Уже на следующей неделе мы приступим к формальным мероприятиям по ее регистрации", - сказал Павлов.

По его словам, уже в этом году могут быть объявлены тендеры, в которых может принять участие греческая "дочка". "Ожидается, что в этом году будут объявлены тендеры, где мы с нашими греческими партнерами будем принимать участие в подаче конкурсных заявок. Подведение итогов по ним планируется в конце этого - начале следующего года. В случае успешного участия мы будем готовы незамедлительно приступить к работам сразу после оформления необходимых документов", - отметил он.

Планируется, что дочерняя Infra Rail Greece A.E. будет являться исполнителем работ по контрактам, которые "РЖД Интернешнл" рассчитывает получить, участвуя в тендерах на территории Греции, причем на начальном этапе в качестве субподрядчика.

В январе 2017 года "РЖД Интернешнл" и "Эрга Осе С.А." (дочерняя компания Греческой железнодорожной организации, ОСЕ) подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество компаний в реализации инфраструктурных проектов как на территории России и Греции, так и третьих стран.

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД интересны приобретения операторов в Греции, Сербии и Германии. Также он отмечал, что РЖД готовы участвовать в реконструкции железных дорог, в управлении инфраструктурой железных дорог, в том числе оперированием в будущем.

ООО "РЖД Интернешнл" - специализированная инжиниринговая компания, созданная в рамках холдинга "РЖД" для централизации функций стратегического планирования внешнеэкономической деятельности и оперативного управления инфраструктурными проектами за рубежом.