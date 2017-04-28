Данкверт: запрет на ввоз овощей из Турции продлится, пока не будет гарантий качества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Запрет на ввоз в Россию некоторых овощей из Турции продлится, пока турецкие производители не смогут предоставить гарантии качества продукции. Об этом сообщил в пятницу журналистам в кулуарах II Всероссийского форума продовольственной безопасности руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

"В этом отношении работаем в плановом режиме с нашими турецкими коллегами, мы со своей стороны зависим только от одного - турецкие коллеги не могут обеспечить безопасность (продукции - прим. ТАСС). Когда тысячи фермеров сдают продукцию и потом это отправляют в Москву или в другие регионы, нужно, чтобы был замкнутый цикл - чтобы человек, который продукцию продает, отвечал за ее качество", - сказал он.

С 1 января 2016 года Россия ввела запрет на ввоз перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В список попали апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника. Кроме того, под ограничения попали овощи: томаты, огурцы, цветная капуста и брокколи, репчатый лук, а также замороженные части тушек и субпродуктов индеек и домашних кур.

Помимо этого, по фитосанитарным соображениям был запрещен импорт из Турции некоторых категорий растительной продукции (перца, гранатов, баклажан, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв). В октябре 2016 г. Россия частично сняла эмбарго на турецкие сельхозтовары и разрешила ввоз ряда фруктов, в марте 2017 года из перечня запрещенных товаров были исключены гвоздика, репчатый лук и лук шалот, цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров.

II Всероссийский форум продовольственной безопасности проходит в Ростове-на-Дону 27 и 28 апреля. В нем принимают участие делегации из более чем 30 регионов России от Калининградской области и Крыма до Оренбурга и Республики Саха (Якутия).