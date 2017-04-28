Эксперт: развитие СМП поможет выходу коренных народов со своей продукцией на новые рынки

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Развитие Северного морского пути (СМП) поможет коренным народам выйти на новые рынки, в частности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такое мнение высказал ТАСС председатель правления ассоциации "Оленеводы мира" Михаил Погодаев в рамках I Саммита коренных народов Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) в Москве.

"Мы сегодня с нашими норвежскими коллегами разрабатываем проект, где изучаем возможности использования судов для вывоза продукции из арктических районов, где сосредоточено основное поголовье северных оленей", - сказал он.

В частности, разрабатывается модель, чтобы использовать СМП для доступа к рынкам, в том числе в АТР: Китай, Япония, Южная Корея. "Мы знаем, что в Ямало-Ненецком автономном округе уже есть опыт экспорта продукции в Сингапур", - добавил эксперт.

Потенциал коренных народов

По словам Погодаева, Арктика обладает уникальными ресурсами, в том числе продовольственными, которые Россия может предложить миру. "Все сейчас говорят, что изменения в Арктике - это и вызовы, но также и возможности. Мы говорим о том, что эти возможности должны быть для всех, в том числе для коренных народов, и мы хотим использовать эти возможности, чтобы не только промышленные компании, которые действуют на территории оленеводства, имели право развивать свою деятельность, но также наши общины могли пользоваться СМП для вывоза своей продукции на рынки", - добавил он.

Продукты питания коренных народов, по мнению эксперта, должны стать предметом экспорта. "Мы считаем, что наша культура питания - это то, на чем мы можем основывать экономическое развитие. Мы считаем, что мы можем предложить миру продукцию, которая будет востребована и которая сможет обеспечить экономическое благосостояние наших народов", - заметил Погодаев.

Для развития этого направления необходимо сфокусироваться на создании и повышении компетенций оленеводов, особенно молодежи. "Сегодня арктические регионы имеют проблемы с развитием инфраструктуры, транспорта. Здесь мы обращаемся к государству, чтобы они помогли разработать инструменты, которые позволят вывозить всю эту продукцию. Оленеводство может иметь огромный потенциал, продукция экологически чистая и носит культурный характер", - пояснил Погодаев.

Однако экономическое развитие сталкивается с огромными проблемами, потому что часто доля прибыли оленеводов в цепочке добавленной стоимости достаточно низкая, считает эксперт. "Наша задача сделать так, чтобы в цепочке добавленной стоимости прибыль оленеводов была более существенная. Здесь есть проблема и доступа к рынкам, потому что не всегда оленеводы имеют возможности и компетенции активно продвигать свою продукцию на рынках сегодня", - сказал он.

О Совете

Совет Баренцева/Евроарктического региона был учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года.

Высший орган Совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. Председательство на ней ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией.

С 2015 по 2017 годы в СБЕР председательствует Россия, членами СБЕР являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Европейский союз, а статус наблюдателей имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.