Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: развитие СМП поможет выходу коренных народов со своей продукцией на новые рынки

Экономика и бизнес
28 апреля, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Эксперты считают, что продукты питания коренных народов могут быть востребованы в других странах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Развитие Северного морского пути (СМП) поможет коренным народам выйти на новые рынки, в частности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такое мнение высказал ТАСС председатель правления ассоциации "Оленеводы мира" Михаил Погодаев в рамках I Саммита коренных народов Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) в Москве.

"Мы сегодня с нашими норвежскими коллегами разрабатываем проект, где изучаем возможности использования судов для вывоза продукции из арктических районов, где сосредоточено основное поголовье северных оленей", - сказал он.

В частности, разрабатывается модель, чтобы использовать СМП для доступа к рынкам, в том числе в АТР: Китай, Япония, Южная Корея. "Мы знаем, что в Ямало-Ненецком автономном округе уже есть опыт экспорта продукции в Сингапур", - добавил эксперт.

Потенциал коренных народов

По словам Погодаева, Арктика обладает уникальными ресурсами, в том числе продовольственными, которые Россия может предложить миру. "Все сейчас говорят, что изменения в Арктике - это и вызовы, но также и возможности. Мы говорим о том, что эти возможности должны быть для всех, в том числе для коренных народов, и мы хотим использовать эти возможности, чтобы не только промышленные компании, которые действуют на территории оленеводства, имели право развивать свою деятельность, но также наши общины могли пользоваться СМП для вывоза своей продукции на рынки", - добавил он.

Продукты питания коренных народов, по мнению эксперта, должны стать предметом экспорта. "Мы считаем, что наша культура питания - это то, на чем мы можем основывать экономическое развитие. Мы считаем, что мы можем предложить миру продукцию, которая будет востребована и которая сможет обеспечить экономическое благосостояние наших народов", - заметил Погодаев.

Для развития этого направления необходимо сфокусироваться на создании и повышении компетенций оленеводов, особенно молодежи. "Сегодня арктические регионы имеют проблемы с развитием инфраструктуры, транспорта. Здесь мы обращаемся к государству, чтобы они помогли разработать инструменты, которые позволят вывозить всю эту продукцию. Оленеводство может иметь огромный потенциал, продукция экологически чистая и носит культурный характер", - пояснил Погодаев.

Однако экономическое развитие сталкивается с огромными проблемами, потому что часто доля прибыли оленеводов в цепочке добавленной стоимости достаточно низкая, считает эксперт. "Наша задача сделать так, чтобы в цепочке добавленной стоимости прибыль оленеводов была более существенная. Здесь есть проблема и доступа к рынкам, потому что не всегда оленеводы имеют возможности и компетенции активно продвигать свою продукцию на рынках сегодня", - сказал он.

О Совете

Совет Баренцева/Евроарктического региона был учрежден на встрече министров иностранных дел России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года.

Высший орган Совета - сессия на уровне министров иностранных дел, которая проводится раз в два года. Председательство на ней ротируется между Норвегией, Финляндией, Россией и Швецией.

С 2015 по 2017 годы в СБЕР председательствует Россия, членами СБЕР являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, Европейский союз, а статус наблюдателей имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
3
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
4
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
5
В Иркутской области сгорела деревня из 86 домов
6
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
7
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
Темы дня
Загрузка...
Реклама