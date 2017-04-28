Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ивановский завод "Автокран" полностью возобновит производство в мае

Экономика и бизнес
28 апреля, 16:03 UTC+3

К концу года предприятие планирует выпускать 60 единиц автокранов ежемесячно

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИВАНОВО, 28 апреля. /ТАСС/. Предприятие "Автокран" в Ивановской области, в отношении которого абитражный суд ведет дело о банкротстве, полностью возобновит производство техники в мае текущего года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соглашение об этом достигнуто в результате переговоров властей с представителями Сбербанка и Государственной транспортной лизинговой компании.

"Процесс выпуска автокранов планируется начать со следующей недели. В мае на заводе намечено произвести до 40 единиц техники, при этом планируется выйти к концу года на 60 единиц автокранов ежемесячно", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что сотрудников предприятия "Автокран" планируется перевести на работу в компанию-инвестор, название которой не уточняется. "Сокращения персонала и остановки производства не произойдет", - пояснили в областном правительстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, численность работников предприятия составляет около 1,1 тыс. человек. Выпуск продукции производится по схеме, когда завод без оплаты получает от заказчика комплекты для изготовления техники, занимается их сборкой и передает обратно заказчику. В настоящее время на предприятии работают лишь отдельные участки сборки.

Ранее сообщалось, что на Петербургском экономическом форуме в 2016 году глава Ивановской области Павел Коньков и первый зампредседателя правления "Сбербанка России" Максим Полетаев договорились о создании схемы финансового оздоровления предприятия.

Завод "Автокран", построенный в 1954 году, является одним из лидеров на рынке автомобильных кранов России. За эти годы предприятие выпустило более 150 тыс. автокранов "Ивановец", которые были реализованы в 70 странах мира. В 2015 году завод приостановил работу из-за финансовых трудностей и простаивал почти год. В 2016 году производство было частично возобновлено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
2
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
3
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
4
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
5
В Иркутской области сгорела деревня из 86 домов
6
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
7
Польша возмущена словами Макрона о санкциях против Варшавы
Темы дня
Загрузка...
Реклама