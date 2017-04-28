Ивановский завод "Автокран" полностью возобновит производство в мае

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ИВАНОВО, 28 апреля. /ТАСС/. Предприятие "Автокран" в Ивановской области, в отношении которого абитражный суд ведет дело о банкротстве, полностью возобновит производство техники в мае текущего года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соглашение об этом достигнуто в результате переговоров властей с представителями Сбербанка и Государственной транспортной лизинговой компании.
"Процесс выпуска автокранов планируется начать со следующей недели. В мае на заводе намечено произвести до 40 единиц техники, при этом планируется выйти к концу года на 60 единиц автокранов ежемесячно", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что сотрудников предприятия "Автокран" планируется перевести на работу в компанию-инвестор, название которой не уточняется. "Сокращения персонала и остановки производства не произойдет", - пояснили в областном правительстве.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, численность работников предприятия составляет около 1,1 тыс. человек. Выпуск продукции производится по схеме, когда завод без оплаты получает от заказчика комплекты для изготовления техники, занимается их сборкой и передает обратно заказчику. В настоящее время на предприятии работают лишь отдельные участки сборки.
Ранее сообщалось, что на Петербургском экономическом форуме в 2016 году глава Ивановской области Павел Коньков и первый зампредседателя правления "Сбербанка России" Максим Полетаев договорились о создании схемы финансового оздоровления предприятия.
Завод "Автокран", построенный в 1954 году, является одним из лидеров на рынке автомобильных кранов России. За эти годы предприятие выпустило более 150 тыс. автокранов "Ивановец", которые были реализованы в 70 странах мира. В 2015 году завод приостановил работу из-за финансовых трудностей и простаивал почти год. В 2016 году производство было частично возобновлено.