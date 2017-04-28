Большинство патентов в РФ получают в сфере медицины и пищевой промышленности

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Большинство изобретений, которые патентуются в России, направлены на удовлетворение жизненных потребностей человека, они относятся к сферам медицины, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев.

"Если опираться на нашу внутреннюю статистику, то она говорит, что наибольшая патентная активность наблюдается по разделам, относящимся к "удовлетворению жизненных потребностей человека (медицина, пищевая промышленность, сельское хозяйство)", на втором месте - изобретения, касающиеся химии и металлургии", - сообщил Ивлиев.

В общемировом соотношении в России регистрируется 10% мировых патентов по химии, 9% - по ядерной физике, 8% - по космонавтике, отметил глава Роспатента. Он также привел статистику Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), согласно которой в 2015 году Россия занимала 6-е место в мире по количеству патентов по 3D-печати, 13-е место - по нанотехнологиям, 14-е место по робототехнике.

По словам Ивлиева, в 2016 году заявки от иностранных граждан составили треть от всех заявок, поданных в Роспатент. "Как раз иностранные компании, в отличие от российских производителей и разработчиков, к моему сожалению, очень хорошо понимают необходимость патентования перед выходом на рынок. Поэтому подавляющее большинство имеющихся на нашем рынке иностранных разработок защищено патентами", - отметил он. Как уточнил Ивлиев, наиболее активно иностранные заявители патентуют изобретения в области различных технологических процессов и транспорта, на втором месте - раздел "удовлетворение жизненных потребностей человека (медицина, пищевая промышленность, сельское хозяйство)".