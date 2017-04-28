Ткачев: Россия в перспективе может занять до 15% мирового рынка органических продуктов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Россия обладает потенциалом для того, чтобы в будущем занять 10-15% мирового рынка органической продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на Всероссийском форуме продовольственной безопасности.

"Мы пытаемся и будем идти в этом направлении с нуля. Мы должны занять свою нишу. Уверен, что при грамотном подходе Россия может занять до 10-15% мирового рынка органической продукции", - сказал министр.

При этом в настоящий момент Россия занимает лишь 0,2% мирового рынка органических продуктов питания, отметил Ткачев. По его словам, объем мирового рынка органической продукции превышает 100 млрд долларов, и через 5 лет он может удвоиться до 200 млрд долларов. Это связано с тем, что количество людей, постоянно потребляющих эко-продукцию, увеличивается. В целом на органическую продукцию приходится 20% от общего объема мирового сельхозпроизводства.

"У нас самые высокие темпы роста органического земледелия в мире. Так, за последние 7 лет рынок органических продуктов вырос более чем на 60% - со 120 до 200 млн долларов, почти в 10 раз увеличилось число производителей и площадь сертифицированных под органику земель", - отметил Ткачев.