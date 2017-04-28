Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минсельхоз может внести в правительство законопроект об органической продукции

Экономика и бизнес
28 апреля, 17:29 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, апреля. /ТАСС

Новый законопроект призван создать "нормативно-правовую базу для органики", отметил министр сельского хозяйства РФ Ткачев

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ может в течение месяца внести в правительство законопроект "О производстве и обороте органической продукции". Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на Втором всероссийском форуме продовольственной безопасности.

"Мы рассчитываем в течение месяца внести в правительство законопроект "О производстве и обороте органической продукции", который создаст нормативно-правовую базу для органики", - заявил Ткачев.

Он отметил, что с помощью закона несколько тысяч уже работающих фермеров смогут пройти соответствующую сертификацию.

Ткачев добавил, что уже сложились благоприятные возможности для роста производства органики.

Ранее о перспективности и важности направления уже говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, важно сделать такую продукцию доступной, работать над ценами, а для этого нужно создавать условия для развития подобного вида деятельности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
6
Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО
7
Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина
Темы дня
Загрузка...
Реклама