Минсельхоз может внести в правительство законопроект об органической продукции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ может в течение месяца внести в правительство законопроект "О производстве и обороте органической продукции". Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на Втором всероссийском форуме продовольственной безопасности.

"Мы рассчитываем в течение месяца внести в правительство законопроект "О производстве и обороте органической продукции", который создаст нормативно-правовую базу для органики", - заявил Ткачев.

Он отметил, что с помощью закона несколько тысяч уже работающих фермеров смогут пройти соответствующую сертификацию.

Ткачев добавил, что уже сложились благоприятные возможности для роста производства органики.

Ранее о перспективности и важности направления уже говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, важно сделать такую продукцию доступной, работать над ценами, а для этого нужно создавать условия для развития подобного вида деятельности.