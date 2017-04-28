Британские лингвисты обнаружили на новой пятифунтовой банкноте пунктуационные ошибки

ЛОНДОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Новая британская банкнота номиналом 5 фунтов стерлингов ($6,45) содержит пунктуационные ошибки. К такому выводу пришли британские лингвисты, сообщает газета The Daily Telegraph.

Внимание специалистов привлекла напечатанная на купюре фраза бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (занимал этот пост в 1940-1945 и 1951-1955 годах - прим. ТАСС), которую он произнес перед депутатами палаты общин в мае 1940 года во время Второй мировой войны. "Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота", - сказала тогда Черчилль.

Лингвисты обратили внимание, что слова Черчилля на пятифунтовой банкноте напечатаны без кавычек, чего в этом случае не допускают правила пунктуации. "Немного странно, поскольку выглядит это так, словно это говорят пять фунтов, а не Уинстон Черчилль. Там определенно должны быть двойные кавычки и точка. Также там отсутствует серийная запятая (Oxford comma, используется в английском языке перед союзом - прим. ТАСС) после слова "слезы", - сказала преподаватель английского языка в Оксфордском университете Тара Стаббс.

Пятифунтовая купюра с портретом Черчилля официально вошла в обращение в Великобритании 13 сентября прошлого года. Она заменила привычную для британцев банкноту с изображением реформатора британской тюремной системы Элизабет Фрай (1780-1845). В Банке Англии ранее отметили, что купюра, изготовленная из синтетических полимеров, гораздо экологичнее, в два раза долговечнее бумажного аналога, обладает гораздо более высокой степенью защищенности, а ее размер меньше примерно на 15%. Ожидается, что всего в Соединенном Королевстве таких банкнот будет выпущено 440 млн штук.