Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФ

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Центробанк РФ 28 апреля снизил ключевую ставку — теперь она равна 9,25%. Предыдущее значение этого показателя — 9,75%. ТАСС рассказывает, что такое ключевая ставка и на что она влияет.
Это ставка в процентах годовых, по которой Центральный банк России (ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим банкам на срок в одну неделю. Одновременно это максимальная ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на депозиты денежные средства. К ключевой привязаны остальные ставки по операциям Центробанка. Устанавливается Советом директоров ЦБ.
Скорее наоборот, ЦБ меняет ключевую ставку в зависимости от экономической ситуации, а ставка влияет на инфляцию, курс рубля, и, конечно же, банковские продукты.
Чем ниже ставка – тем доступнее становятся кредиты, в том числе и для бизнеса. По сути, рубли становятся дешевле. Это увеличивает экономический рост, ведь предприятия получат доступ к дешевым деньгам, и соответственно, могут занимать их для расширения производства. К тому же, снижение ставок по кредитам позволяет людям приобрести более дорогие товары – например, мебель, автомобили или даже квартиры. А высокий уровень спроса приводит к развитию бизнеса.
С другой стороны, снижение ставки обычно приводит к удешевлению рубля. Это выгодно для крупного бизнеса, который поставляет продукцию за рубеж. С другой стороны, это невыгодно предприятиям, покупающим сырье или компоненты за иностранную валюту. Кроме того, дешевый рубль приводит к тому, что продавцы импортных вещей вынуждены переписывать ценники в сторону увеличения. Кроме того, поскольку российский рубль становится дешевле, есть риски роста инфляции.
В 2014 году Центробанк существенно повысил ставку – за год этот показатель изменился с 5,5% до 17%. Это было необходимо, чтобы избежать еще большего падения курса рубля и избежать обвального уровня инфляции.
В настоящий момент ЦБ отмечает приближение инфляции к целевому уровню в 4% и продолжающееся снижение, а также восстановление экономической активности. К тому же, крепкий рубль мешает российскому бизнесу, выходящему на зарубежные рынки. В связи с этим ряд экспертов считают, что ставку нужно снизить еще больше.
Однако, по мнению ЦБ, для поддержания склонности населения к сбережениям и тенденции к устойчивому замедлению инфляции, пока что существенное снижение ключевой ставки нецелесообразно.
В тоже время, Банк России не исключает, что при дальнейшем улучшении состояния российской экономики, ставка может еще больше снизиться в этом году.
Сергей Круглов