Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФ

Экономика и бизнес
28 апреля, 19:01 UTC+3

ТАСС рассказывает, как изменение ключевой ставки влияет на ценники в магазинах, курс рубля и развитие бизнеса

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Павел Смертин/ТАСС

Центробанк РФ 28 апреля снизил ключевую ставку — теперь она равна 9,25%. Предыдущее значение этого показателя — 9,75%. ТАСС рассказывает, что такое ключевая ставка и на что она влияет. 

?
Что такое ключевая ставка?

Это ставка в процентах годовых, по которой Центральный банк России (ЦБ РФ) предоставляет кредиты коммерческим банкам на срок в одну неделю. Одновременно это максимальная ставка, по которой ЦБ РФ готов принимать от банков на депозиты денежные средства. К ключевой привязаны остальные ставки по операциям Центробанка. Устанавливается Советом директоров ЦБ. 

?
Как эта ставка влияет на экономику страны?

Скорее наоборот, ЦБ меняет ключевую ставку в зависимости от экономической ситуации, а ставка влияет на инфляцию, курс рубля, и, конечно же, банковские продукты.

Чем ниже ставка – тем доступнее становятся кредиты, в том числе и для бизнеса. По сути, рубли становятся дешевле. Это увеличивает экономический рост, ведь предприятия получат доступ к дешевым деньгам, и соответственно, могут занимать их для расширения производства. К тому же, снижение ставок по кредитам позволяет людям приобрести более дорогие товары – например, мебель, автомобили или даже квартиры. А высокий уровень спроса приводит к развитию бизнеса.

С другой стороны, снижение ставки обычно приводит к удешевлению рубля. Это выгодно для крупного бизнеса, который поставляет продукцию за рубеж. С другой стороны, это невыгодно предприятиям, покупающим сырье или компоненты за иностранную валюту. Кроме того, дешевый рубль приводит к тому, что продавцы импортных вещей вынуждены переписывать ценники в сторону увеличения. Кроме того, поскольку российский рубль становится дешевле, есть риски роста инфляции. 

?
Зачем тогда Центробанк понизил ставку?

В 2014 году Центробанк существенно повысил ставку – за год этот показатель изменился с 5,5% до 17%. Это было необходимо, чтобы избежать еще большего падения курса рубля и избежать обвального уровня инфляции.

В настоящий момент ЦБ отмечает приближение инфляции к целевому уровню в 4% и продолжающееся снижение, а также восстановление экономической активности. К тому же, крепкий рубль мешает российскому бизнесу, выходящему на зарубежные рынки. В связи с этим ряд экспертов считают, что ставку нужно снизить еще больше.

Однако, по мнению ЦБ, для поддержания склонности населения к сбережениям и тенденции к устойчивому замедлению инфляции, пока что существенное снижение ключевой ставки нецелесообразно.

В тоже время, Банк России не исключает, что при дальнейшем улучшении состояния российской экономики, ставка может еще больше снизиться в этом году. 

Сергей Круглов

 

 

 

 

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
6
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
7
Тиллерсон: США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама