Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФ

Скорее наоборот, ЦБ меняет ключевую ставку в зависимости от экономической ситуации, а ставка влияет на инфляцию, курс рубля, и, конечно же, банковские продукты.

Чем ниже ставка – тем доступнее становятся кредиты, в том числе и для бизнеса. По сути, рубли становятся дешевле. Это увеличивает экономический рост, ведь предприятия получат доступ к дешевым деньгам, и соответственно, могут занимать их для расширения производства. К тому же, снижение ставок по кредитам позволяет людям приобрести более дорогие товары – например, мебель, автомобили или даже квартиры. А высокий уровень спроса приводит к развитию бизнеса.

С другой стороны, снижение ставки обычно приводит к удешевлению рубля. Это выгодно для крупного бизнеса, который поставляет продукцию за рубеж. С другой стороны, это невыгодно предприятиям, покупающим сырье или компоненты за иностранную валюту. Кроме того, дешевый рубль приводит к тому, что продавцы импортных вещей вынуждены переписывать ценники в сторону увеличения. Кроме того, поскольку российский рубль становится дешевле, есть риски роста инфляции.