Чистый убыток Внешэкономбанка в 2016 году по МСФО составил 111,9 млрд рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2016 году получил 111,9 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 14,94 млрд руб. чистой прибыли годом ранее, говорится в отчете госкорпорации.

Следуя консервативной политике резервирования, Внешэкономбанк сформировал резервы под обеспечение активов в размере 488,7 млрд руб. Это "повлияло как на величину чистого кредитного портфеля группы, так и на финансовые результаты 2016 года", отмечает госкорпорация.

Более трети созданных резервов было сформировано под активы, в рамках реструктуризации которых по правилам МСФО был сформирован доход, отраженный в прочих операционных доходах, размер которых составил 212,5 млрд руб.

При этом общий объем активов группы уменьшился на 809 млрд руб. (18,5%) до 3,57 трлн руб. В основном на снижение размера активов повлиял тот факт, что кредитный портфель ВЭБа уменьшился в 2016 году более чем на четверть - до 1,9 млрд руб.

Чистый процентный доход группы увеличился на 33%, до 89,1 млрд руб. наряду с повышением качества кредитного портфеля.

"Несмотря на то, что эти двенадцать месяцев выдались очень напряженными, к финишу мы пришли с лучшими цифрами, чем прогнозировали ранее, в первую очередь по ликвидности и финансовому результату", - прокомментировал результаты работы банка первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

Снижение обязательств и поддержка государства

На фоне снижения размера активов ВЭБ проводил работу по уменьшению объема обязательств. Так, размер средств кредитных организаций и задолженности госкорпорации перед правительством РФ и Банком России снизился на 528 млрд руб., сокращение кредитов и прочих средств банков стран ОЭСР составило почти 50%, до 211,3 млрд руб.

При этом, как следует из презентации банка, в 2016 году ВЭБ получил взносы в капитал в виде субсидий в размере 163,8 млрд руб. Еще 450 млрд руб. в качестве поддержки Внешэкономбанка заложены в федеральном бюджете на 2017-2019 годы. Таким образом, общая сумма субсидий банка с 2016 по 2019 годы составит 613,8 млрд руб.