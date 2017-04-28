Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чистый убыток Внешэкономбанка в 2016 году по МСФО составил 111,9 млрд рублей

Экономика и бизнес
28 апреля, 17:40 UTC+3 МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Общий объем активов группы уменьшился на 18,5%, до 3,57 трлн руб., свидетельствуют отчетные данные госкорпорации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) в 2016 году получил 111,9 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 14,94 млрд руб. чистой прибыли годом ранее, говорится в отчете госкорпорации.

Следуя консервативной политике резервирования, Внешэкономбанк сформировал резервы под обеспечение активов в размере 488,7 млрд руб. Это "повлияло как на величину чистого кредитного портфеля группы, так и на финансовые результаты 2016 года", отмечает госкорпорация.

Более трети созданных резервов было сформировано под активы, в рамках реструктуризации которых по правилам МСФО был сформирован доход, отраженный в прочих операционных доходах, размер которых составил 212,5 млрд руб.

При этом общий объем активов группы уменьшился на 809 млрд руб. (18,5%) до 3,57 трлн руб. В основном на снижение размера активов повлиял тот факт, что кредитный портфель ВЭБа уменьшился в 2016 году более чем на четверть - до 1,9 млрд руб.

Чистый процентный доход группы увеличился на 33%, до 89,1 млрд руб. наряду с повышением качества кредитного портфеля.

"Несмотря на то, что эти двенадцать месяцев выдались очень напряженными, к финишу мы пришли с лучшими цифрами, чем прогнозировали ранее, в первую очередь по ликвидности и финансовому результату", - прокомментировал результаты работы банка первый зампред ВЭБа Николай Цехомский.

Снижение обязательств и поддержка государства

На фоне снижения размера активов ВЭБ проводил работу по уменьшению объема обязательств. Так, размер средств кредитных организаций и задолженности госкорпорации перед правительством РФ и Банком России снизился на 528 млрд руб., сокращение кредитов и прочих средств банков стран ОЭСР составило почти 50%, до 211,3 млрд руб.

При этом, как следует из презентации банка, в 2016 году ВЭБ получил взносы в капитал в виде субсидий в размере 163,8 млрд руб. Еще 450 млрд руб. в качестве поддержки Внешэкономбанка заложены в федеральном бюджете на 2017-2019 годы. Таким образом, общая сумма субсидий банка с 2016 по 2019 годы составит 613,8 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
5
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
6
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
7
Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина
Темы дня
Загрузка...
Реклама