Убыток "Росгосстраха" по МСФО за 2016 год вырос в 6,6 раз, до 33,3 млрд рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Чистый убыток страховой компании ПАО СК "Росгосстрах" по МСФО увеличился 6,57 раз - с 5 млрд руб. в 2015 году до 33,3 млрд руб. в 2016 году, следует из годовой консолидированной отчетности страховщика.

Страховые премии снизились на 20,4% - до 120 млрд руб., выплаты выросли на 20,3% - до 118,6 млрд руб. Активы сократились на 9,1%, до 164,7 млрд руб. Отрицательный финансовый результат в 2016 году показало автострахование (-32,9 млрд руб.), остальные виды бизнеса для страховщика были прибыльными, следует из отчетности.

Ранее компания отчиталась об итогах года по РСБУ (убыток по российским стандартам увеличился в 15,4 раза, составив 17,8 млрд руб). Тогда "Росгосстрах" объяснял причины убытка существенным увеличением объема выплат по ОСАГО, которое, в свою очередь, произошло из-за злоупотребления правом со стороны потерпевших.

По данным ЦБ РФ, "Росгосстрах" в 2016 году получил 123,1 млрд руб. премий, выплатил 97,4 млрд руб. При этом по ОСАГО выплаты компании превысили сборы: "Росгосстрах" получил 55,1 млрд руб. премий по "автогражданке", выплатил 70,8 млрд руб. Доля компании на рынке ОСАГО снизилась с 35,2% в 2015 году до 23,52% в 2016 году, при этом "Росгосстрах" остался лидером в сегменте.