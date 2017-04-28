Более 80 наименований ростовской продукции выпускаются с маркировкой "Сделано на Дону"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Бренд и знак качества "Сделано на Дону" в Ростовской области присвоен более 80 наименований продукции. Об этом сообщил в рамках II Всероссийского форума продовольственной безопасности губернатор региона Василий Голубев.

"Шесть лет назад мы начали реализовать такую программу, как продукция "Сделано на Дону". Сегодня в перечень продуктов вошло 80 наименований, которые прошли определенную сертификацию, производители доказали, что это чистая, хорошая, экологичная продукция", - сказал он.

По словам губернатора, в большей степени программа привлекает малый и средний бизнес региона - фермеров. "Этот форум - возможность обратить внимание на сохранение и развитие человеческого капитала. А человеческий капитал - это хорошее образование, но, прежде всего, здоровье", - добавил Голубев.

Он также предложил преподавать в школах основы здорового питания. "Каким образом сегодня наши дети, которые приходят в школу, понимают, что такое здоровое питание? Мне кажется, настало время основы здорового питания в школе преподавать в каком-то виде. И тогда наша наука основательно задумается, что такое здоровое питание и что можно предлагать нашим детям. Чуть потратимся больше на это в школьный период, нежели на лечение", - отметил губернатор.

II Всероссийский форум продовольственной безопасности в Ростове-на-Дону начался накануне, сегодня его финальный день. В нем принимают участие делегации из более чем 30 регионов России от Калининградской области и Крыма до Оренбурга и Республики Саха (Якутия).