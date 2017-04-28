Более 80 наименований ростовской продукции выпускаются с маркировкой "Сделано на Дону"

Квят: гонка Гран-при России будет сложной для "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 19:35
Организаторы хоккейного ЧМ-2017 продали свыше 500 тысяч билетовСпорт 28 апреля, 19:26
Карякин и Крамник сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 28 апреля, 19:11
Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФЭкономика и бизнес 28 апреля, 19:01
Председатель под ударом: что известно о вотуме недоверия Педро АграмунтуМеждународная панорама 28 апреля, 19:00
Витолиньш отметил хорошее взаимопонимание хоккеистов сборной РФ в матче со шведамиСпорт 28 апреля, 18:42
Хоккеисты сборной России Мозякин, Ткачев и Дадонов не сыграют с финнами в матче ЕвротураСпорт 28 апреля, 18:22
Волонтеры устроили праздничный забег в Самаре за 50 дней до Кубка конфедерацийСпорт 28 апреля, 18:19
Правительство на грани закрытия: повторится ли приостановка работы госучреждений СШАМеждународная панорама 28 апреля, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Бренд и знак качества "Сделано на Дону" в Ростовской области присвоен более 80 наименований продукции. Об этом сообщил в рамках II Всероссийского форума продовольственной безопасности губернатор региона Василий Голубев.
"Шесть лет назад мы начали реализовать такую программу, как продукция "Сделано на Дону". Сегодня в перечень продуктов вошло 80 наименований, которые прошли определенную сертификацию, производители доказали, что это чистая, хорошая, экологичная продукция", - сказал он.
По словам губернатора, в большей степени программа привлекает малый и средний бизнес региона - фермеров. "Этот форум - возможность обратить внимание на сохранение и развитие человеческого капитала. А человеческий капитал - это хорошее образование, но, прежде всего, здоровье", - добавил Голубев.
Он также предложил преподавать в школах основы здорового питания. "Каким образом сегодня наши дети, которые приходят в школу, понимают, что такое здоровое питание? Мне кажется, настало время основы здорового питания в школе преподавать в каком-то виде. И тогда наша наука основательно задумается, что такое здоровое питание и что можно предлагать нашим детям. Чуть потратимся больше на это в школьный период, нежели на лечение", - отметил губернатор.
II Всероссийский форум продовольственной безопасности в Ростове-на-Дону начался накануне, сегодня его финальный день. В нем принимают участие делегации из более чем 30 регионов России от Калининградской области и Крыма до Оренбурга и Республики Саха (Якутия).