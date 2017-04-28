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Авиавласти России и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения

Экономика и бизнес
28 апреля, 18:48 UTC+3

Стороны согласовали назначение второго российского авиаперевозчика из Жуковского, а также договорились об отмене ограничений на полеты в РФ таджикской авиакомпании Somon Air

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МОСКВА, 28 апреля, /ТАСС/. Авиавласти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения между странами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Авиационные власти Республики Таджикистан и Российской Федерации в результате состоявшихся консультаций урегулировали вопросы, относящиеся к воздушному сообщению между странами, и договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщили в пресс-службе министерства, стороны согласовали назначение второго российского перевозчика на полеты из Жуковского в Таджикистан. "(Авиавласти России и Таджикистана - прим. ред.) назначили второго российского перевозчика на полеты из Жуковского в Таджикистан", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС источник, знакомый с итогами переговоров, Россия также отменит ограничения на полеты в РФ таджикской авиакомпании Somon Air. "Авиавласти РФ сняли ограничения на полеты в страну таджикской авиакомпании Somon Air", - сказал он.

Российский Минтранс с 3 апреля ввел запрет на выполнение ряда рейсов таджикской авиакомпании Somon Air в Россию. Ограничить полеты авиакомпании министерство решило в ответ на несогласие таджикских авиавластей согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского.

В ответ на это таджикские авиавласти приняли решение ввести ограничения на полеты авиакомпаний UTair и "Уральские авиалинии". Мера коснулась трех рейсов UTair в Худжанд. Также планировалось ввести аналогичный запрет, касающийся четырех рейсов "Уральских авиалиний" в Душанбе, однако фактически он так и не был введен.

Спор о статусе Жуковского

"Ямал" - второй назначенный перевозчик на рейсах из Жуковского в Таджикистан. Ранее компания подала заявку на выполнение полетов из Жуковского в Душанбе (четыре рейса в неделю) и Худжанд (три рейса в неделю).

Рейсы должны были запустить еще в конце 2016 года, но Таджикистан не согласовывал "Ямалу" полеты из Жуковского, ссылаясь на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон (к тому моменту из Жуковского уже летали "Уральские авиалинии", с таджикской стороны - только Somon Air в Домодедово).

Таджикистан не признает принадлежность Жуковского к региональным аэропортам, а паритет по количеству перевозчиков существует только на вылеты и прилеты в аэропорты московского авиаузла. Согласно российскому законодательству, Жуковский отнесен к Подмосковью.

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