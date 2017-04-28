МИД РФ: политических препятствий для временного соглашения ЕврАзЭС и Ираном по ЗСТ нет

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ЖЕНЕВА, 28 апреля. /ТАСС/. Переговоры по временному соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Ираном планируется завершить к следующему саммиту ЕврАзЭС осенью этого года. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя.
"Препятствий политических нет, потому что и мы, и Иран хотим создать такую зону, - сказал он. - Это просто вопрос согласования условий этой зоны: какие товарные позиции мы открываем для доступа, какие придерживаем, то же и со стороны Ирана".
Небензя напомнил, что переговоры по временному соглашению по ЗСТ между ЕврАзЭС и Ираном планировалось завершить к последнему саммиту Евразийского экономического союза, который состоялся 14 апреля. "Но мы решили, что эту тему будет целесообразней продолжать обсуждать, продолжать переговоры, - отметил он. - Я не берусь называть сроки, но думаю, что мы будем вести дело к следующему саммиту ЕАЭС, который состоится осенью".
Дипломат отметил, что сейчас продолжается нормальный переговорный процесс. "Когда любые страны согласовывают между собой зону свободной торговли они, естественно, находятся в процессе отстаивания своих экономических интересов, попыток выторговать себе преимущество в тех или иных областях", - сказал он.