Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: политических препятствий для временного соглашения ЕврАзЭС и Ираном по ЗСТ нет

Экономика и бизнес
28 апреля, 18:43 UTC+3 ЖЕНЕВА 28, апреля. /ТАСС

Замглавы МИД РФ Василий Небензя отметил, что необходимо согласовать условия такой зоны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 28 апреля. /ТАСС/. Переговоры по временному соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и Ираном планируется завершить к следующему саммиту ЕврАзЭС осенью этого года. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя.

"Препятствий политических нет, потому что и мы, и Иран хотим создать такую зону, - сказал он. - Это просто вопрос согласования условий этой зоны: какие товарные позиции мы открываем для доступа, какие придерживаем, то же и со стороны Ирана".

Небензя напомнил, что переговоры по временному соглашению по ЗСТ между ЕврАзЭС и Ираном планировалось завершить к последнему саммиту Евразийского экономического союза, который состоялся 14 апреля. "Но мы решили, что эту тему будет целесообразней продолжать обсуждать, продолжать переговоры, - отметил он. - Я не берусь называть сроки, но думаю, что мы будем вести дело к следующему саммиту ЕАЭС, который состоится осенью".

Дипломат отметил, что сейчас продолжается нормальный переговорный процесс. "Когда любые страны согласовывают между собой зону свободной торговли они, естественно, находятся в процессе отстаивания своих экономических интересов, попыток выторговать себе преимущество в тех или иных областях", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евразийский экономический союз
Страны
Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
5
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
6
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
7
Тиллерсон: США готовы при необходимости принять военные меры против КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама