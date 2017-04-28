Маркетинг и коммуникации Сбербанка возглавила экс-советник Шойгу Татьяна Завьялова

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка в должности старшего вице-президента назначена экс-советник министра обороны Сергея Шойгу Татьяна Завьялова. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"Переход на управление по принципу agile (методология управления, где каждый участник может внести изменения в проект - прим. ред.) требует от нас в том числе максимально креативной работы в маркетинге. Татьяна усилит нашу команду и поможет вывести коммуникации Сбербанка на новый уровень", - передала слова главы банка Германа Грефа пресс-служба кредитной организации.

Должность директора департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка стала вакантной после ухода с нее Светланы Миронюк, бывшего главного редактора агентства РИА Новости, которая покинула банк в феврале 2017 года. Временно исполняла обязанности главы департамента Евгения Чурбанова. Позже ряд СМИ сообщал со ссылкой на источники, что на эту должность назначена вице-президент коммуникационного холдинга "Новаком" и в прошлом известная телеведущая Марианна Максимовская. Однако она опровергла эту информацию, в то же время подтвердив, что такое предложение ей поступало от президента Сбербанка Германа Грефа. Сам Греф заявил журналистам, что Сбербанк ведет переговоры с большим количеством кандидатов и отказался комментировать ситуацию вокруг назначения Максимовской.