Россельхознадзор проинспектирует подпавшие под ограничения белорусские предприятия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора 2-9 мая проведут очередную инспекцию белорусских предприятий, подпавших под ограничения, сообщил журналистам руководитель ведомства Сергей Данкверт в кулуарах Всероссийского форума продовольственной безопасности.
"Второго мая выедут, до девятого где-то там будут, до праздников. Будут проверять предприятия Минской области и те предприятия, которые резко увеличили производство продукции. Потому что это наводит на мысли, что с закрытых предприятий стали поставлять на открытые и продавать", - сказал Данкверт.
При этом в сообщении на сайте Россельхознадзора уточняется, что инспекция пройдет 2-5 мая. Проверка коснется предприятий по производству молочной, мясной и рыбной продукции.