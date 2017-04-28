Эксперты: России необходимо развитие производства экологически чистой сельхозпродукции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Развитие производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции в России имеет огромный потенциал, и, более того есть все условия для того, чтобы стать мировым лидером в этой сфере. Вопросы экологически чистого сельского хозяйства и свободные для экопродукции ниши на внутреннем и внешнем рынках обсуждались при участии министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева в рамках II Всероссийского форума продовольственной безопасности.

Растущий спрос на экопродукцию

Объем мирового рынка экологически чистой продукции сегодня уже превышает $100 млрд. Такую цифру на пленарном заседании форума озвучил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. "По прогнозам, через пять лет он (объем - прим. ТАСС) удвоится до $200 млрд, потому что количество людей, постоянно потребляющих экопродукцию, расширяется, в том числе, и в нашей стране. Для понимания - это 20% от общего рынка сельхозпроизводства", - заявил он.

Доля России на мировом рынке продукции, носящей на своей упаковки пометку "эко", составляет всего лишь 0,2%. Поэтому, по словам министра, необходимо работать в этом направлении, ежегодно увеличивая этот показатель, чтобы удовлетворить спрос россиян и постепенно выйти на экспортные рынки.

Одна из основных предпосылок для развития экологически чистого сельского хозяйства - земельный потенциал страны. "В мире только под органическое сельское хозяйство задействовано почти 45 млн га. В то же время в России около 10 млн га неиспользованной земли сельхозназначения, которая не получала удобрений более 20 лет", - сообщил Ткачев, отметив, что эти земли могут использоваться для развития экологичного сельского хозяйства.

"Мы должны занять свою нишу, потому что это полезно не только для граждан нашей страны, это и экспортный товар. Во- вторых, за него платят хорошие деньги, на нем бизнес может хорошо зарабатывать", - считает министр.

Взгляд регионов

В свою очередь, губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил о том, что сегодня производством по-настоящему чистой и экологичной продукции занимаются преимущественно малые и средние предприятия - фермеры.

"Совершенно очевидно, что сельское хозяйство требует постоянного развития и, следовательно, постоянной поддержки. Это точно совершенно. Но вместе с этим мы всегда забываем поддерживать того, кто производит эксклюзивную продукцию. <…> Думаю, что настало время на уровне регионов более основательно заниматься качеством производимой продукции на территории регионов", - заявил губернатор.

Он также рассказал о том, что в Ростовской области уже на протяжении шести лет региональные производители могут получить, пройдя определенные проверки, знак "Сделано на Дону". Такой знак на упаковке своих товаров сегодня уже имеют 80 производителей региона, качество продукции которых не вызывает сомнений.

Качество и безопасность

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что сегодня становится все больше потребителей, требующей высокого качества продукции. "Необходима продукция, где есть перечень всех ингредиентов, перечень полезного и вредного, все должно быть на этикетке, все должно бытьдоведено до потребителя, количество витаминов - для каждого, кто занимается своим здоровьем, а своим здоровьем занимаются сегодня все больше и больше людей, это становится очень важным", - рассказала она.

Попова заострила внимание на таком аспекте продовольственной безопасности, как на критериях качества пищевой продукции. Она отметила в ходе своего выступления, что "определение качества в полном объеме появилось летом этого года с принятием стратегии РФ по повышению качества продуктов питания до 2030 года".

"Мы с вами все вместе, в 2010 году принимая технические требования регламента Таможенного союза к качеству в виде ГОСТов, привели к требованиям рекомендательным. И сегодня обязательных требований к качеству - их пока нет, мы их сегодня создаем и в рамках стратегии будем принимать", - сообщила она, отметив, что сначала необходимо привести в соответствие нормативы, а уже после работать над созданием продукции, которая этим показателям будет соответствовать.

Сегодня, говоря о качестве, производители и контролирующие органы имеют в виду показатели безопасности, полноценности продукта и потребительских свойств. "Триединство этих показателей и должно обеспечивать качество", - отметила она, добавив, что в том, что касается безопасности, отечественная продукция в большей степени отвечает требованиям Роспотребнадзора, чем импортные продукты.

Форум продовольственной безопасности

II Всероссийский форум продовольственной безопасности проходит в Ростове-на-Дону 27 и 28 апреля. В нем принимают участие делегации из более чем 30 регионов России от Калининградской области и Крыма до Оренбурга и Республики Саха (Якутия).