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Доход главы СВР Сергея Нарышкина за 2016 год составил 9,47 млн рублей

Экономика и бизнес
28 апреля, 20:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Доход супруги главы СВР составил 5,3 млн рублей

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Доход главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина за 2016 год составил 9,473 млн рублей.

Об этом говорится в опубликованной на сайте организации декларации о доходах руководства службы.

Тем самым доход Сергей Нарышкина почти не изменился со времени, когда он был председателем Госдумы (в 2015 году он составил 9,047 млн рублей).

В собственности Нарышкина остаются земельный участок площадью 2500 кв. м, жилой дом площадью 126 кв. м, квартира площадью 224 кв. м и два машино-места.

Доход супруги главы СВР вырос до 5,3 млн рублей (в 2015 году он составлял 2,9 млн)

У Нарышкина нет собственного автомобиля, его супруга владеет автомобилем Ford Focus.

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