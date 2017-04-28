США еще на полгода приостановили санкции против 8 белорусских компаний

Мутко планирует пригласить делегатов конференции РФС на открытие Кубка конфедерацийСпорт 28 апреля, 21:05
Представитель "Новатэк" может войти в исполком в РФССпорт 28 апреля, 20:37
ОКР: заявления немецких парламентариев подрывают целостность олимпийского движенияСпорт 28 апреля, 20:33
Мутко: выход в полуфинал турнира в Штутгарте дался Шараповой непростоСпорт 28 апреля, 20:20
Мутко надеется, что в матче ЦСКА - "Спартак" будет показан футбол европейского уровняСпорт 28 апреля, 20:03
Шляхтин: ХК "Лада" решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской областиСпорт 28 апреля, 19:41
Квят: гонка Гран-при России будет сложной для "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 19:35
Организаторы хоккейного ЧМ-2017 продали свыше 500 тысяч билетовСпорт 28 апреля, 19:26
Карякин и Крамник сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 28 апреля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты продлили еще на шесть месяцев частичную приостановку действия санкций в отношении восьми крупных белорусских компаний. Как объявило в пятницу министерство финансов США, решение будет действовать до 30 октября 2017 года и распространяется на компании "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американский филиал, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно".
В документе, распространенном управлением по контролю над иностранными активами минфина США, отмечается, что "все операции, запрещенные президентским указом 13405" от 16 июня 2006 года о введении санкций против этих компаний, а также их дочерних предприятий и активов, принадлежащих им более чем наполовину, "разрешаются, если не подпадают под особо оговоренные исключения".
Исключения, как пояснил минфин, состоят в том, что любая собственность и активы указанных компаний "остаются блокированными и не могут быть переданы, выплачены, экспортированы, изъяты или как-либо иначе использованы". Кроме того, при посредничестве указанных компаний запрещены прямые или косвенные сделки с другими лицами, находящимися под американскими санкциями.
Американцам, вступающим в деловые отношения с перечисленными белорусскими компаниями, придется подробно отчитываться перед Госдепартаментом о таких сделках или пакетах сделок на общую сумму более $50 тыс. В документе указано, какие сведения должна содержать подобная отчетность.
Отмечается, что решение о приостановке санкций может быть продлено или отменено после 30 апреля 2017 года. Предыдущее аналогичное решение Минфина США в отношении восьми белорусских компаний было принято полгода назад.