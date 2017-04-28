США еще на полгода приостановили санкции против 8 белорусских компаний

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты продлили еще на шесть месяцев частичную приостановку действия санкций в отношении восьми крупных белорусских компаний. Как объявило в пятницу министерство финансов США, решение будет действовать до 30 октября 2017 года и распространяется на компании "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американский филиал, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно".

В документе, распространенном управлением по контролю над иностранными активами минфина США, отмечается, что "все операции, запрещенные президентским указом 13405" от 16 июня 2006 года о введении санкций против этих компаний, а также их дочерних предприятий и активов, принадлежащих им более чем наполовину, "разрешаются, если не подпадают под особо оговоренные исключения".

Исключения, как пояснил минфин, состоят в том, что любая собственность и активы указанных компаний "остаются блокированными и не могут быть переданы, выплачены, экспортированы, изъяты или как-либо иначе использованы". Кроме того, при посредничестве указанных компаний запрещены прямые или косвенные сделки с другими лицами, находящимися под американскими санкциями.

Американцам, вступающим в деловые отношения с перечисленными белорусскими компаниями, придется подробно отчитываться перед Госдепартаментом о таких сделках или пакетах сделок на общую сумму более $50 тыс. В документе указано, какие сведения должна содержать подобная отчетность.

Отмечается, что решение о приостановке санкций может быть продлено или отменено после 30 апреля 2017 года. Предыдущее аналогичное решение Минфина США в отношении восьми белорусских компаний было принято полгода назад.