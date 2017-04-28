Правкомиссия одобрила законопроект об изменении должности президента РЖД на гендиректора

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минэкономразвития об изменении названия должности главы ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с президента на генерального директора - председателя правления. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства", - отмечается в материалах правительства.

В феврале 2017 года стало известно, что президент РЖД Олег Белозеров попросил правительство изменить его должность на генерального директора. Тогда же на федеральном портале нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минэкономразвития, предусматривающий внесение соответствующих изменений в федеральный закон "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта".

В Минэкономразвития целесообразность принятия законопроекта объяснили необходимостью привести наименование единоличного исполнительного органа РЖД в соответствие с национальными традициями корпоративного управления в сфере железнодорожного транспорта и европейской железнодорожной корпоративной практикой.

РЖД образованы в 2003 году на базе Министерства путей сообщения. Тогда же в системе управления компанией была предусмотрена должность президента.