Global Ports оспорила решение ФАС о монополистической деятельности

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), АО "Петролеспорт" и ООО "Восточная стивидорная компания" (входят в группу Global Ports) подали в Арбитражный суд Москвы иски о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая ранее предписала компаниям выплатить в федеральный бюджет доход, полученный в результате монополистической деятельности, следует из картотеки арбитражных дел.

Представитель Global Ports подтвердил факт подачи заявления об обжаловании решения ФАС.

Согласно решению ФАС, ПКТ должен перечислить в бюджет 4,17 млрд руб., "Петролеспорт" - 1,27 млрд руб., ВСК - 1,6 млрд руб. Компаниям также предписано установить экономически обоснованные тарифы на предоставляемые услуги, уведомить всех контрагентов об изменении цен, а также в последствии уведомлять ФАС за 45 дней о решениях по увеличению тарифов.

В марте группа Global Ports заявила, что не считает себя нарушившей требования законодательства о защите конкуренции и намерена оспаривать в суде решение ФАС. Тогда Global Ports сообщала, что в период рассмотрения судебного иска исполнение предписания антимонопольной службы будет приостановлено. В случае, если суд оставит решение ФАС в силе, то с компаний группы может быть взыскана в пользу федерального бюджета сумма, эквивалентная размеру представленной ФАС России необоснованно полученной выручки.

Претензии ФАС

Ранее ФАС признала вышеуказанные компании нарушившими п. 1 ч. 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции". Нарушение ПКТ и "Петролеспорта" выразилось в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров в Большом порту Санкт-Петербурга с 1 января 2015 года. ВСК признана виновной в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги по перевалке контейнеров в морском порту "Восточный".

Несмотря на падение объемов услуг по перевалке контейнеров, рентабельность ПКТ за 2015 год составила 333%. Вопреки падению объемов оказываемых услуг и сокращение расходов, необходимых для производства и реализации услуг по перевалке контейнеров, рентабельность "Петролеспорта" составила 145%, а ВСК - 207%, указывает ФАС.

"С начала года Global Ports предоставил своим клиентам дополнительные коммерческие возможности, а также ввел рублевые тарифы на услуги, предлагаемые российским экспедиторам грузов", - указывает группа.

Global Ports также отмечает, что российский рынок контейнерных терминалов характеризуется высоким уровнем конкуренции на фоне низкой загруженности портовых мощностей: в конце 2016 года уровень загруженности мощностей составлял около 50% по сравнению с 74% в 2013 году. "Это указывает на значительное увеличение свободных мощностей в портах, и эта тенденция сохраняется и по сей день, в результате чего имеет место высочайшая конкуренция, которая способствует снижению цен", - говорится в сообщении.

ФАС против стивидоров

ФАС открыла производства против ряда стивидоров из-за высоких тарифов на услуги. Их фигурантами стали ПАО "Мурманский морской торговый порт", ПАО "Новороссийский морской торговый порт", "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт", ЗАО "Агросфера", ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург", ООО "Восточная стивидорная компания", ООО "Приморский торговый порт" и АО "Туапсинский морской торговый порт".

ФАС вынесла предписание о возврате в бюджет дохода от монополистической деятельности в объеме 9,74 млрд рублей в отношении Новороссийского морского торгового порта (НМТП), который обжалует решение в суде.

Global Ports Investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке, терминалы компании расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России - "Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" в порту Санкт-Петербург и Усть-Лужском портовом кластере, "Восточная стивидорная компания" в порту Восточный, а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминал "Мулти-Линк Котка" и терминал "Мулти-Линк Хельсинки"). Также группа владеет 75% в логистическом парке "Янино" и 100% в тыловом терминале "Логистика-Терминал" под Санкт-Петербургом, а также 50% в нефтепродуктовом терминале AS Vopak E.O.S., расположенном в Эстонии. Основными акционерами Global Ports являются компания Transportation Investments Holding Limited (группа "Н-Транс", 30,75%), APM Terminals B.V. (30,75%), 20,5% акций Global Ports владеют акционеры в форме GDR, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже.