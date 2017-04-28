Сергей Собянин заработал в прошлом году почти 6,5 млн рублей

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2016 год составил 6 млн 456 тыс. рублей, что примерно соответствует показателю предыдущего года. Декларация о доходах главы города за прошлый год опубликована в пятницу на официальном сайте городской администрации.
Согласно документу, в 2016 году столичный мэр заработал на 24 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году. Доход Собянина в 2015 году составил 6,48 млн рублей, в 2014 году - 7 214 045 рублей.
В собственности мэра так же, как и в позапрошлом году, числятся гараж площадью 26,8 кв. м, квартира - 308,1 кв. м.