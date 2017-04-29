Трамп полагает, что сможет обеспечить годовой рост ВВП в США на уровне 5% и выше

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НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает, что в течение нескольких лет сумеет ускорить рост ВВП США до уровня 5% в год, а возможно и превысить этот показатель. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу.
Американский лидер выразил уверенность в том, что многие существующие торговые соглашения крайне невыгодны для США, и если изменить их, то это значительно ускорит экономическое развитие страны. "Мы можем поднять ВВП с 1% или 1,5% до, я бы сказал, 4%, я правда в это верю", - сказал Трамп. Он обратил внимание на то, что во многих других странах данный показатель гораздо выше, чем в США.
"Нет причин, по которым в течение нескольких лет мы в какой-то момент не смогли бы достичь показателя 5% и выше, - подчеркнул президент США. - Нам нужно, чтобы торговые соглашения были лучше". Трамп отметил, что США "теряют целое состояние" из-за невыгодных договоренностей с другими странами в сфере коммерции.
Трамп считает, что за первые 100 дней после инаугурации уже успел создать фундамент для прочных дипломатических связей с руководителями многих других государств, в особенности Китая и Японии.
"Я заложил замечательную основу в том, что касается отношений с Китаем и Японией и со многими, многими другими странами", - сказал американский лидер. Трамп отметил, что "глубоко уважает" председателя КНР Си Цзиньпина и испытывает симпатию по отношению к нему.
Хозяин Белого дома выразил уверенность в том, что Си Цзиньпин предпринимает усилия для стабилизации ситуации на Корейском полуострове. "Он (председатель КНР) пытается, и он является моим другом, он мне очень нравится. Посмотрим, что будет дальше", - добавил президент США.