Трамп подписал резолюцию о временном финансировании правительства США

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп подписал в пятницу вечером резолюцию, позволяющую продолжать производить ассигнования на деятельность американского правительства в отсутствие федерального бюджета США на 2017-й финансовый год. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее в тот же день данная резолюция была принята Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Необходимость одобрения данного документа вызвана тем, что федеральный бюджет на текущий финансовый год в США, начавшийся еще 1 октября, до сих пор не принят. Резолюция дает возможность финансировать работу госучреждений до 5 мая. В верхней палате документ был принят без подсчета голосов, в нижней его поддержали 382 человека против 30.

Как ожидается, Конгресс уже на следующей неделе утвердит федеральный бюджет на нынешний финансовый год, истекающий 30 сентября, в размере порядка 1 трлн долларов. То, что в согласовании бюджета достигнут прогресс, подтвердили ранее и лидеры демократического меньшинства в Палате представителей и Сенате - Нэнси Пелоси (от Калифорнии) и Чак Шумер (от штата Нью-Йорк). Они представляют оппозицию, Белый дом находится на данном этапе под контролем Республиканской партии.

По мнению многих американских наблюдателей, пока Трампу не удалось добиться крупных успехов на переговорах с демократами по поводу федерального бюджета. Обращают внимание прежде всего на то, что потерпели провал попытки правящей партии заложить в бюджет на 2017-й год первые средства на начало строительства защитной стены на границе с Мексикой. Сооружение этого барьера было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

В истории США в период 1977-2013 годов финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом как минимум 17 раз. "Без денег" исполнительная ветвь власти тогда находилась различные промежутки времени. Самый короткий из них был равен трем дням. Рекордно длинный же составил 21 день - между 15 декабря 1995 года и 6 января 1996 года.

В таких случаях правительство США было вынуждено приостанавливать нормальную работу, многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправлялись в отпуска без сохранения содержания. Тем не менее в соответствии с законодательством США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности, в том числе внешнеполитическую деятельность, в такого рода ситуациях продолжают работу. Аналогичные требования выдвигаются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности".