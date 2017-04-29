Минторг США изучит, насколько стране невыгодно участвовать в ВТО и других соглашениях

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Минторг США получил поручение изучить, насколько невыгодно для страны участие в международных торговых соглашениях и организациях, включая Всемирную торговую организацию (ВТО) и Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Как рассказал в пятницу вечером на брифинге для журналистов в Белом доме глава американского торгового ведомства Уилбур Росс, через 180 дней президенту Дональду Трампу должен быть представлен доклад на эту тему, причем "не только с описанием проблем, но и с предложением решений". Все это предусмотрено указом, который должен быть на днях подписан американским лидером в ходе поездки на одно из промышленных предприятий в штате Пенсильвания.

Поводы для претензий

Росс напомнил, что общий дефицит США в торговле товарами составляет сейчас около $700 млрд. Он назвал первую десятку торговых партнеров США, имеющих в этой торговле наиболее крупные профициты.

Почти половина общей указанной суммы - $347 млрд, т.е. 47,2% - приходится на долю Китая. Далее с большим отрывом следуют Япония, Германия, Мексика, Ирландия, Вьетнам, Италия, Южная Корея, Малайзия и Индия. Дефицит США в торговле товарами с ними составляет от $68,9 млрд у Японии до $24,3 млрд у Индии. США считают подобные перекосы несправедливыми.

Выйдут ли США из ВТО

На вопрос о том, означает ли это, что США собираются выходить из ВТО, Росс ответил: "Ну, мы же еще не провели свое исследование. И не представили на рассмотрение президента все имеющиеся альтернативы. Как и в любой многосторонней организации, всегда имеется возможность для изменения правил".

По убеждению министра, у США имеются все основания требовать такого пересмотра правил.

"Мы - импортер номер один во всем мире, - сказал он. - Наш дефицит точно равняется совокупному профициту остального мира. Мы также третий по размерам экспортер в мире, так что Всемирная торговая организация смотрелась бы нелепо, если бы в ней не было импортера номер один и экспортера номер три... Но я бы не списывал со счетов возможность внесения коррективов".

Позже по ходу брифинга глава Минторга выразил мнение, что "выход (из организации) - крайняя форма договорного пересмотра" условий участия в ней. "Для меня это скорее было бы крайним средством - если не удается договориться или даже начать переговоры", - сказал он.

"Ведь некоторые стороны могут отказаться участвовать в новых переговорах, - пояснил Росс. - В результате (у США) особых альтернатив не остается".

Геополитический контекст

Россу напомнили, что "торговля ведется не в вакууме" и что в прошлом США "находили возможным терпеть дефициты - ради укрепления своих альянсов, распространения капитализма и процветания".

На вопрос о том, "что изменилось в данный момент истории" и заставило Америку "обращать больше внимания на доллары и центы, нежели на геополитику", глава Минторга США ответил: "Изменилось то, что наша промышленность резко сократилась. Мы за последние годы потеряли около 70 тыс. предприятий. И среднему классу это надоело. Отчасти поэтому он и голосовал за нашего президента".

На просьбу уточнить, означает ли это, что остальные перечисленные факторы отошли на задний план, министр ответил, что "вовсе этого не утверждал". "Вопрос в пропорциональности, геополитическое содержание имеется у всего, - пояснил он. - Можно для примера взять Южную Корею: там проблема в том, что у них очень непростые соседи. К тому же есть и внутриполитическая шаткость, связанная со смещением прежнего президента". "

Так что есть и геополитические соображения, есть часто и военные соображения, - добавил Росс. - И вопрос в том, какой придавать удельный вес всем этим соображениям при принятии решений".