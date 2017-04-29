Бизнес Крыма в целом поддержал идею элементов офшора, но не считает ее первоочередной

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Введение элементов офшорной зоны на Крымском полуострове положительно скажется на притоке инвестиций в регион, хотя это и не является первоочередной задачей. Такое мнение высказали ТАСС эксперты и бизнесмены.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы РФ подготовили законопроект, который позволит ввести элементы офшора в рамках Свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя. В частности, поправками к закону о СЭЗ предполагается внедрить возможность создания трастов на полуострове, что позволит обеспечить анонимность приходящим в Крым инвесторам.

Траст - это своего рода соглашение о доверительном управлении имуществом, подразумевающее передачу имущества, при котором права на актив переходят от первоначального собственника к доверительному, а право получения выгоды сохраняется за первоначальным бенефициаром.

Для привлечения капитала

Председатель Ассоциации участников СЭЗ Крыма Алексей Воробьев считает, что прежде всего возможность создания трастов выгодна для среднего и крупного бизнеса, который использует офшорные компании. Положительный аспект, по его словам, будет заключаться в том, что капитал не будет выводиться за пределы РФ. "А собственники этого капитала будут защищены обезличиванием их персональных данных", - сказал он, добавив, что для Крыма полезны любые действия и механизмы, направленные на привлечение капитала на территорию республики.

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"Механизм создания такой организационно-правовой формы, как трасты, которые на законодательном уровне позволят скрывать персональные данные, по моему мнению, позволил бы оставлять денежные средства на территории РФ и не выводить их", - уверен глава ассоциации.

Положительные стороны в новом законопроекте увидел и председатель регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Дмитрий Филоненко.

"Я больше поддерживаю такую инициативу, чем выступаю против, - сказал собеседник ТАСС. - Я думаю, что любые инструменты, которые позволят сюда привлечь инвесторов, - это однозначно плюс. Тем более мы прекрасно знаем, что банковская система Крыма - далеко не идеальна (…) В таких условиях любые меры поддержки инвестора здесь, в Крыму, благоприятно скажутся на развитии экономики".

По словам гендиректора Корпорации развития Республики Крым Олега Морозова, "решения о вводе на каких-либо территориях особых макроэкономических режимов - все же решения политические". "Мы понимаем, что Крым в ближайшие годы будет нуждаться в значительном объеме внебюджетных инвестиций, и поддерживаем любое расширение возможностей для финансирования инвестиционных проектов в регионе", - сказал он ТАСС.

Для защиты инвесторов

Президент Торгово-промышленно палаты (ТПП) Крыма Артем Мальцев также поддержал идею внедрения возможности создания трастов в регионе. По его мнению, это позволит защитить инвесторов "от санкционного бремени".

"Я думаю, что, если будет подготовлен грамотный законопроект, ничего плохого в этом нет, - сказал он. - Но я смотрю, что в СМИ зацепились за слово офшор (…) Элементом офшора это можно будет назвать тогда, когда сюда потекут грязные, отмытые деньги, а такого не будет. (...) Не нужно подменять понятия, здесь речь идет о том, чтобы защитить от санкционного бремени инвестора, который вкладывает деньги в Крым", - пояснил Мальцев.

По его словам, инвесторы, в том числе иностранные, активно интересуются Крымом, но вопрос санкций перед ними по-прежнему стоит очень остро. "Даже инвестор с материка, если он имеет, допустим, недвижимость где-то за границей, он уже ограничен, - отметил Мальцев. - А между тем вкладывать деньги в Крым - это интересно".

Бизнес-омбудсмен против офшоров

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов признал, что при введении элементов офшора может быть зафиксирован приток инвестиций в Крым, но это повлечет и "негативное отношение иностранных инвестиционных партнеров".

"Сегодня это (создание офшоров - прим. ТАСС) не мировой тренд, сегодня это стало немодным в мире - офшорные зоны, должна быть прозрачность. Мы сегодня КИК вводим в России - контролируемые иностранные компании - и законодательство об этом. Поэтому мы не должны скрывать своих бенефициаров, не может быть теневых схем. Поэтому я считаю, что даже в Крыму, где нужны инвестиции, в это играть не стоит", - сказал он ТАСС.

Бизнес-омбудсмен Крыма Светлана Лужецкая от комментариев отказалась, сочтя их преждевременными.

Трасты - не первоочередная задача

Итальянец Роберто Лочичеро Ваина, который открыл в Крыму ресторан, неоднозначно оценил возможность введения в регионе элементов офшорной зоны. По его мнению, это не первоочередная задача, которую нужно решать в регионе. Гораздо острее, указал он, в регионе стоит вопрос с доступностью кредитных ресурсов для представителей малого бизнеса.

"Я представляю маленький бизнес, и для меня существуют финансовые ограничения, в том числе в деньгах из Европы. Для потенциальных инвесторов это тоже проблематично. Хотя для больших проектов, насколько я слышал, проблем с кредитными ресурсами нет, деньги все равно через Москву можно получить. Это больше проблема для малого бизнеса", - пояснил собеседник ТАСС, отметив при этом, что у Крыма, безусловно, большой инвестиционный потенциал.

Один из основателей компании "Крым Шуз" (была в числе первых участников СЭЗ) Денис Лысенко также отметил, что внедрение таких элементов офшорной зоны, как трасты, для Крыма сейчас не самая важная задача. Компании, готовые инвестировать в экономику полуострова, в целом не против "пиара", но если захотят, то всегда найдут способы, чтобы засекретить информацию о себе. А офшорные зоны, возможно, будут использоваться не по назначению, и не принесут желаемого результата, полагает собеседник ТАСС.

Он не исключил, что, возможно, внедрение трастов в Крыму станет "важным моментом для иностранных инвесторов", хотя и они при желании могут обойти все санкции. "Гораздо больше бизнесменов волнуют риски связанные со статусом полуострова, которые могут привести к потере вложенных средств, и неразвитость транспортной инфраструктуры на полуострове. Если вопрос с транспортной инфраструктурой решится с введением в эксплуатацию Крымского моста, то вопрос с рисками можно решить посредством страхования государства инвестиций компаний в экономику полуострова", - считает Лысенко.