Кабмин одобрил выделение Минпромторгу субсидий на поддержку промышленности в 2017 году

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Кабмин РФ одобрил выделение Минпромторгу России бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства на обеспечение стабильного социально-экономического развития в 2017 году. Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина решениях, принятых на заседании правительства 27 апреля.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу; Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), Минфину России (А.Г. Силуанову) до 5 мая 2017 г. представить в правительство Российской Федерации проект акта о выделении Минпромторгу России нераспределенных бюджетных ассигнований из средств резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделить средства, в частности, предлагается: российским организациям автомобилестроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов; компенсацию части затрат в связи с производством колесных транспортных средств; производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива; производителям городского наземного электрического транспорта.

Кроме того, субсидии будут выделены на возмещение части затрат, связанных с приобретением грузового железнодорожного подвижного состава, в 2017 году; производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности; федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и (или) импортозамещения; финансирование расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием на основе финансового лизинга; российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям.