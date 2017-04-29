Прокладку железной дороги в обход Украины планируется завершить до 1 августа

КОЛЕСНИКОВКА /Воронежская область/, 29 апреля. /ТАСС/. Работы по прокладке двухпутной электрифицированной железной дороги по территории России в обход Украины планируется завершить до 1 августа - это на две недели ранее ожидавшегося. Как сообщил в субботу журналистам начальник Главного управления железнодорожных войск Минобороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков, укладка рельсо-шпальной решетки ведется на перегоне между станциями Журавка (Воронежская область, Юго-Восточная ж/д) - Миллерово (Ростовская область, Северо-Кавказская ж/д).

"Открытие рабочего движения по железнодорожному участку Журавка - Миллерово запланировано на август текущего года. Укладку рельсо-шпальной решетки в полном объеме на этом участке мы завершим до 1 августа", - сказал он.

По словам Косенкова, сооружение верхнего строения пути ведется на шести перегонах с общим объемом 170,2 км. "На сегодняшний день произведена укладка рельсо-шпальной решетки более чем на 60% от плана", - констатировал генерал-лейтенант.

Косенков сообщил, что он провел служебное совещание, в котором участвовали вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони, представители АО "РЖДстрой", АО "Росжелдорпроект" и других организаций. "По итогам совещания субподрядчикам поставлены задачи по обеспечению неукоснительного соблюдения сроков и объемов работ по строительству железной дороги", - сказал генерал.