Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокладку железной дороги в обход Украины планируется завершить до 1 августа

Экономика и бизнес
29 апреля, 16:46 UTC+3 КОЛЕСНИКОВКА область/ 29, апреля. /ТАСС

Укладка рельсо-шпальной решетки на участке Журавка - Миллерово завершена более чем на 60%, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенанта Олег Косенков

Поделиться
Материал из 1 страницы

КОЛЕСНИКОВКА /Воронежская область/, 29 апреля. /ТАСС/. Работы по прокладке двухпутной электрифицированной железной дороги по территории России в обход Украины планируется завершить до 1 августа - это на две недели ранее ожидавшегося. Как сообщил в субботу журналистам начальник Главного управления железнодорожных войск Минобороны РФ генерал-лейтенант Олег Косенков, укладка рельсо-шпальной решетки ведется на перегоне между станциями Журавка (Воронежская область, Юго-Восточная ж/д) - Миллерово (Ростовская область, Северо-Кавказская ж/д).

"Открытие рабочего движения по железнодорожному участку Журавка - Миллерово запланировано на август текущего года. Укладку рельсо-шпальной решетки в полном объеме на этом участке мы завершим до 1 августа", - сказал он.

По словам Косенкова, сооружение верхнего строения пути ведется на шести перегонах с общим объемом 170,2 км. "На сегодняшний день произведена укладка рельсо-шпальной решетки более чем на 60% от плана", - констатировал генерал-лейтенант.

Косенков сообщил, что он провел служебное совещание, в котором участвовали вице-президент ОАО "РЖД" Олег Тони, представители АО "РЖДстрой", АО "Росжелдорпроект" и других организаций. "По итогам совещания субподрядчикам поставлены задачи по обеспечению неукоснительного соблюдения сроков и объемов работ по строительству железной дороги", - сказал генерал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ле Пен и Дюпон-Эньян объявили о создании предвыборной коалиции
2
Аваков: Интерпол отказался объявлять Яценюка в международный розыск
3
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина и Порошенко
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Посол РФ: присоединение Норвегии к ПРО НАТО будет иметь последствия для всего альянса
6
Несанкционированная акция в центре Москвы прошла без нарушений
7
Активисты вывалили мусор к домам ответственных за чистоту чиновников в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама