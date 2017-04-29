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Кабмин предлагает выделить средства на дороги и формирование городской среды в регионах

Экономика и бизнес
29 апреля, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

В соответствии с документом Росавтодор получит 2764,8 млн рублей, а Минстрой - 5101,4 млн рублей

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает выделить Росавтодору 2764,8 млн рублей на финансирование дорожной деятельности в семи субъектах РФ, а Минстрою - 5101,4 млн рублей на поддержание региональных программ формирования современной городской среды. Об этом говорится в опубликованных в субботу на сайте кабмина решениях, принятых на заседании правительства 27 апреля.

Согласно принятому правительством проекту распоряжения, "предлагается выделить в 2017 году средства в размере 2 764,8 млн рублей для предоставления следующим субъектам Федерации: республикам Бурятия и Тыва, Калининградской, Ростовской, Костромской, Рязанской и Ярославской областям".

Кабмин также принял проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и об утверждении распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых в 2017 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды".

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