Власти Карелии намерены добиться снижения "запредельных" тарифов на электроэнергию

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Власти Карелии намерены добиться снижения в регионе тарифов на электроэнергию, которые сейчас "запредельно завышены". Выгоднее пользоваться дизельными генераторами, чем покупать энергию, заявил врио главы республики Артур Парфенчиков в ходе форума "Единой России" по определению кандидата от партии на должность руководителя региона.

Ранее жители и представители бизнеса жаловались Парфенчикову на высокие тарифы. Заместитель главы республики Александр Чепик назвал ситуацию с тарифами в Карелии "нонсенсом".

"Тарифы это серьезнейший вопрос для Республики Карелия. Завышены запредельно. Уже сегодня, понимаете, выгоднее поставить дизель на мазуте и самому производить электричество, чем получать электричество по соответствующим сетям. Будем бороться за их снижение всеми законными методами", - сказал Артур Парфенчиков.

"Очень непростая задача, так как делать шаг назад всегда тяжелее. Надо будет - и в суд пойдем, но тарифы не должны убивать нашу экономику", - отметил врио главы региона.

В апреле Парфенчиков назначил и. о. председателя республиканского госкомитета по ценам и тарифам Анатолия Воронцова, который ранее возглавлял аппарат горсовета Петрозаводска.