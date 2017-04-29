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Власти Карелии намерены добиться снижения "запредельных" тарифов на электроэнергию

Экономика и бизнес
29 апреля, 19:04 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Врио главы республики Артур Парфенчиков отметил, что готов добиваться снижения тарифов всеми законными методами и при необходимости обратится в суд

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ПЕТРОЗАВОДСК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Власти Карелии намерены добиться снижения в регионе тарифов на электроэнергию, которые сейчас "запредельно завышены". Выгоднее пользоваться дизельными генераторами, чем покупать энергию, заявил врио главы республики Артур Парфенчиков в ходе форума "Единой России" по определению кандидата от партии на должность руководителя региона.

Ранее жители и представители бизнеса жаловались Парфенчикову на высокие тарифы. Заместитель главы республики Александр Чепик назвал ситуацию с тарифами в Карелии "нонсенсом".

"Тарифы это серьезнейший вопрос для Республики Карелия. Завышены запредельно. Уже сегодня, понимаете, выгоднее поставить дизель на мазуте и самому производить электричество, чем получать электричество по соответствующим сетям. Будем бороться за их снижение всеми законными методами", - сказал Артур Парфенчиков.

"Очень непростая задача, так как делать шаг назад всегда тяжелее. Надо будет - и в суд пойдем, но тарифы не должны убивать нашу экономику", - отметил врио главы региона.

В апреле Парфенчиков назначил и. о. председателя республиканского госкомитета по ценам и тарифам Анатолия Воронцова, который ранее возглавлял аппарат горсовета Петрозаводска.

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Парфенчиков, Артур Олегович
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