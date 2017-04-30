Китайский автопроизводитель FAW увеличит дилерскую сеть в РФ на 45%

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ПЕКИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский автопроизводитель FAW планирует в текущем году увеличить свою дилерскую сеть в РФ на 45%, с 22 до 32 центров. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на главу внешнеторгового подразделения корпорации Ван Чжицзяна.
"Наша компания всегда рассматривала Россию в качестве стратегически важного рынка, - сказал он. - Мы полагаем, что запуск в продажу модели Besturn X80 позволит нам улучшить имидж бренда FAW на рынке РФ".
Китайский производитель совместно с российским холдингом "Автотор" осуществляет в Калининграде сборку модели Besturn X80.
FAW - старейшая автомобилестроительная компания КНР. Корпорация занимает лидирующие позиции в китайском автопроме, выпуская более 3 млн автомобилей в год. В формате совместных предприятий компания сотрудничает, в частности, с такими автогигантами, как Volkswagen.