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Китайский автопроизводитель FAW увеличит дилерскую сеть в РФ на 45%

Экономика и бизнес
30 апреля, 13:37 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Китайский производитель совместно с российским холдингом "Автотор" осуществляет в Калининграде сборку модели Besturn X80

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© Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images

ПЕКИН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский автопроизводитель FAW планирует в текущем году увеличить свою дилерскую сеть в РФ на 45%, с 22 до 32 центров. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на главу внешнеторгового подразделения корпорации Ван Чжицзяна.

"Наша компания всегда рассматривала Россию в качестве стратегически важного рынка, - сказал он. - Мы полагаем, что запуск в продажу модели Besturn X80 позволит нам улучшить имидж бренда FAW на рынке РФ".

Китайский производитель совместно с российским холдингом "Автотор" осуществляет в Калининграде сборку модели Besturn X80.

FAW - старейшая автомобилестроительная компания КНР. Корпорация занимает лидирующие позиции в китайском автопроме, выпуская более 3 млн автомобилей в год. В формате совместных предприятий компания сотрудничает, в частности, с такими автогигантами, как Volkswagen.

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