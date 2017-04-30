СМИ: пуск нового НПЗ в Иране позволит стране стать экспортером бензина

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ТЕГЕРАН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Пуск нефтеперерабатывающего завода "Сетареэ Халидже фарс" ("Звезда Персидского залива") позволит Ирану полностью обеспечить свои потребности в бензине и стать его экспортером. Об этом сообщает иранское телевидение, комментируя состоявшуюся в воскресенье в южной провинции Хормозган церемонию ввода в эксплуатацию крупнейшего в регионе НПЗ.
В ней принял участие президент ИРИ Хасан Роухани. Он заявил, что долгожданное событие стало возможным благодаря достижению в июле 2015 года соглашения по иранской ядерной программе. "Часть оборудования этого предприятия была закуплена за рубежом. Если бы не достижение ядерного соглашения, мы никогда не смогли бы открыть этот завод", - подчеркнул президент, находящийся в Хормозгане с рабочей поездкой в рамках агитационной кампании перед предстоящими 19 мая президентскими выборами, на которых он баллотируется на второй срок.
Сооружение "Сетареэ Халидже фарс" велось более 10 лет подразделениями строительной базы "Хатам аль-Анбия" Корпуса "стражей исламской революции". Реализация этого крупного проекта была затруднена ранее действовавшими в отношении Ирана международными экономическими санкциями, которые были отменены в январе прошлого года.
Как подчеркивается на сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB, состоялся пуск первой очереди завода, которая будет производить 12 млн литров бензина стандарта Евро-4 в день. Именно такие объемы топлива Иран закупал до настоящего времени за рубежом. До конца текущего иранского года (завершится 20 марта 2018 г.) планируется ввести в эксплуатацию вторую и третью очереди НПЗ, что позволит Ирану экспортировать бензин.