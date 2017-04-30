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Путин обсудил с руководством Pirelli вопросы работы компании в РФ

Экономика и бизнес
30 апреля, 17:54 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, апреля. /ТАСС

Глава итальянской компании высоко оценил сотрудничество с российским концерном "Ростех"

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СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с руководством Pirelli вопросы работы компании в России. Беседа главы государства с президентом Pirelli Марко Тронкетти Проверой состоялась после Гран-при России "Формулы-1".

"Пирелли" является главным поставщиком шин в "королевских автогонках".

Тронкетти Провера заверил Путина в том, что работа компании в России идет в нормальном режиме. "Даже во время определенного спада в мировой экономике нам удалось сохранить производство, а теперь рынок сбалансировался", - сказал он.

Путин напомнил, что во время прошлой встречи глава Pirelli ставил ряд вопросов, касающихся налогов и работы таможни. Президент поинтересовался, как обстоит дело сейчас. "Мне кажется, что есть изменение к лучшему", - сказал Тронкетти Провера. "Меньше стали налоги на импорт, легче стало с сырьем", - добавил он.

Глава компании также высоко оценил сотрудничество с российским концерном "Ростех". По его словам, компании развивают новые технологии, а также работают в тесной интеграции. Тронкетти Провера рассказал, что не только удалось преодолеть языковой барьер при работе российских и итальянских сотрудников, но и наладить обмены, в результате которых россиян приглашают работать в зарубежных заводах Pirelli. Он подчеркнул, что квалификация российских специалистов позволяет это делать.

Во встрече также приняли участие генеральный директор компании "Пирелли Россия" Аймоне ди Савойа Аоста, советник президента компании Леонардо Павони и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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