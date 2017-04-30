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Белоруссия хочет направить своих специалистов для инспекции российских производителей

Экономика и бизнес
30 апреля, 23:31 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, апреля. /ТАСС

Заявление прозвучало в ответ на серию проверок, которые начали российские специалисты под эгидой Россельхознадзора на белорусских предприятиях в связи с ограничением поставок продукции в РФ

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МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Белорусская сторона хотела бы провести встречные инспекции на российских предприятиях, выпускающих продовольствие, в частности молочные продукты. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь-1" министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц.

"Мы тоже хотим побывать на российских предприятиях, в том числе молочных, чтобы посмотреть, как же там поставлена работа, - отметил министр. - Но почему-то таких приглашений и пожеланий с российской стороны пока нет".

Это заявление министра прозвучало в ответ на серию проверок, которые начали российские специалисты под эгидой Россельхознадзора на предприятиях республики в связи с ограничением поставок белорусской продукции в РФ. С 5 по 13 апреля было проинспектировано 17 предприятий. По итогам проверки Россельхознадзор двум из них разрешил ввоз продукции в Россию. На начало мая намечены проверки еще 12 производств.

"Оставшиеся предприятия будут проверены представителями Россельхознадзора на предмет их дальнейшего открытия для поставок продукции на российский рынок. Ждем заключения Россельхознадзора и понимания с его стороны", - сказал белорусский министр.

Комментируя заявление главы российского ведомства Сергея Данкверта о том, что он не хочет больше работать с Белоруссией, Заяц подчеркнул, что его страна "не создала таких невыносимых условий, чтобы Россельхознадзор в лице его руководителя отказывался работать с Белоруссией, повода для этого не было". "Мы продолжаем работать со службами, с которыми сотрудничали и ранее, и хотели бы, чтобы они слышали своих партнеров, Республику Беларусь", - добавил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале выразил возмущение запретом на поставки в РФ продукции с многих предприятий республики и заявил, что в отношении главы Россельхознадзора необходимо возбудить уголовное дело "за нанесение ущерба государству", после чего МВД Белоруссии начало проверку. Данкверт назвал это заявление "давлением на него лично и на службу в целом", подчеркнув, что запреты на поставки продукции с белорусских предприятий вводились исключительно из-за претензий к ее безопасности и качеству.

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