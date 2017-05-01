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Оператор японской АЭС "Такахама" загрузил топливо в четвертый реактор для его перезапуска

Экономика и бизнес
1 мая, 6:56 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

В энергоблок загрузили 157 топливных сборок, четыре из которых состоят из МОКС-топлива, изготовленного на основе смеси урана и плутония

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ТОКИО, 1 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Компания-оператор японской АЭС "Такахама", расположенной в префектуре Фукуи, Kansai Electric Power (KEPCO) завершила загрузку ядерного топлива в четвертый реактор станции для его последующего перезапуска. Об этом сообщила компания-оператор.

В общей сложности в энергоблок загрузили 157 топливных сборок, четыре из которых состоят из МОКС-топлива, изготовленного на основе смеси урана и плутония. В настоящее время в Японии такое топливо используется только на третьем реакторе АЭС "Иката" в префектуре Эхиме.

В 25016 году третий и четвертый реакторы АЭС "Такахама" уже были перезапущены после остановки в связи с аварией на станции "Фукусима-1", однако спустя несколько месяцев они снова были остановлены по решению суда города Оцу (административный центр соседней с Фукуи префектуры Сига). В конце марта KEPCO удалось обжаловать это решение, в компании заверили, что повысили меры безопасности на АЭС, в том числе на случай сильного землетрясения и цунами, а также подготовили новые эвакуационные планы для проживающего в районе станции населения.

Перезапуск может быть осуществлен в середине мая после проведения всех проверок.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году атомная энергетика составляла порядка 30% в энергобалансе Японии. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку на тепловые станции. В настоящее время правительство настроено на постепенное возобновление работы АЭС, однако пока удалось перезапустить лишь три энергоблока - первый и второй реакторы АЭС "Сэндай" (префектура Кагосима) и третий реактор АЭС "Иката".

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