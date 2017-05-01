Эксперты ООН прогнозируют рост российской экономики в 2017 году

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БАНГКОК, 1 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Экономика РФ в 2017 году вырастет на 1,1% на фоне "относительно высоких цен на нефть". Такие данные содержатся в ежегодном докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), представленном в Бангкоке.
"Относительно высокие цены на нефть спроектируют экономический рост в Российской Федерации на 1,1% в 2017 году после прошлогоднего сокращения на 0,2%", - говорится в документе. Авторы доклада также прогнозируют рост "развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на 5 и 5,1% в 2017 и 2018 годах соответственно". В прошлом году, согласно данным ЭСКАТО, рост был зафиксирован на уровне 4,9%.
"Умеренный экономический рост в АТР сталкивается с рисками растущего протекционизма и глобальной неопределенности в регионе", - считают авторы доклада, отмечая, что потенциально эти факторы "могут привести к снижению регионального роста на 1,2 процентных пункта".
ЭСКАТО - крупнейшая региональная комиссия ООН, занимающаяся вопросами содействия социально-экономическому развитию стран АТР. Ее членами являются 53 государства. Россия входит в ЭСКАТО с момента ее основания в 1947 году. Штаб-квартира ЭСКАТО расположена в Бангкоке.