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На Украине вступило в силу решение правительства о снижении норм потребления услуг ЖКХ

Экономика и бизнес
1 мая, 12:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, мая. /ТАСС

Кроме того, вводятся новые коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива для отопления в многоэтажных домах

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КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Решение правительства Украины о снижении социальных нормативов пользования жилищно-коммунальными услугами вступило в силу. Как сообщила пресс-служба украинского кабмина, указанные нормативы были уменьшены "с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами".

В частности, нормативы пользования тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентов, дома которых оборудованы приборами учета, снижены с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц. Кроме того, норматив потребления электрической энергии для индивидуального отопления снижен с 65 кВт ч до 51 кВт ч на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц, а природного газа для индивидуального отопления - с 5,5 куб. м до 5 куб. м.

Кроме того, вводятся новые коэффициенты для расчета размера расходов электрической энергии, природного газа и других видов топлива для отопления в многоэтажных домах.

На основании социальных нормативов рассчитываются уровни субсидий, а также соответствующие платежи в случае наличия либо же отсутствия приборов учета.

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