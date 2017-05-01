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"Нафтогаз" прогнозирует значительное снижение транзита газа через Украину с 2020 года

Экономика и бизнес
1 мая, 16:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, мая. /ТАСС

По словам главного коммерческого директора компании Юрия Витренко, снижение стоимости произойдет после того, как истечет срок действия контракта по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом"

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© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Стоимость транзита природного газа через территорию Украины значительно снизится, начиная с 2020 года. Об этом заявил главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"С 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части (от действующих), и это сделает транзит по украинской газотранспортной системе значительно дешевле, чем по "Северному потоку - 2", - сказал Витренко в интервью агентству DPА.

По его словам, снижение стоимости произойдет после того, как истечет срок действия контракта по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Судебные тяжбы

"Газпром" в 2014 году обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность.

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В тот же день "Нафтогаз" обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года в размере не менее $6 млрд и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины. Дела были консолидированы.

Позднее "Нафтогаз" подал второй иск, потребовав обязать "Газпром" выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере $3,2 млрд и еще $3 млрд за низкую транзитную ставку. "Газпром", в свою очередь, направил в Стокгольмский арбитраж уточненные требования к "Нафтогазу" - после добавления оплаты за невыбранные объемы газа в прошлые периоды общая сумма требований выросла до $37 млрд. Сумма исковых претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составила около $26,6 млрд.

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