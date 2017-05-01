СМИ: Трамп сравнил США со страной третьего мира при обсуждении транспортной инфраструктуры

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ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский президент Дональд Трамп сравнил США со страной третьего мира, когда обсуждал с журналистами консервативных изданий уровень инфраструктуры в Китае. Об этом рассказала газета Washington Examiner.
"Китай делает невероятные вещи, - отметил Трамп, говоря о транспортной инфраструктуре. - Мы, как страна третьего мира. Мы строим мост, и это воспринимается, как чудо в этой стране".
Ранее Трамп пообещал инвестиции в объеме $1 трлн в модернизацию транспортной инфраструктуры и создание миллионов новых рабочих мест в предстоящие 10 лет. В качестве примера удачного расходования средств он привел аэропорты и качество дорог в Китае. "Наши дороги сыпятся", - указал американский лидер, сославшись на опыт своего знакомого из транспортной компании.
При этом президент раскритиковал решение потратить $6 трлн на восстановление стран Ближнего Востока. "Мы потратили $6 трлн на Ближний Восток, - подчеркнул глава государства. - Там сейчас в 20 раз хуже, чем было, когда мы начали. Разве не печально, что мы можем направить $6 трлн на Ближний Восток, а для нашей страны мы не можем найти $1 трлн", - заключил глава государства.