Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Трамп сравнил США со страной третьего мира при обсуждении транспортной инфраструктуры

Экономика и бизнес
1 мая, 18:51 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее президент США пообещал инвестиции в объеме $1 трлн в модернизацию транспортной инфраструктуры и создание миллионов новых рабочих мест в предстоящие 10 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Американский президент Дональд Трамп сравнил США со страной третьего мира, когда обсуждал с журналистами консервативных изданий уровень инфраструктуры в Китае. Об этом рассказала газета Washington Examiner.

"Китай делает невероятные вещи, - отметил Трамп, говоря о транспортной инфраструктуре. - Мы, как страна третьего мира. Мы строим мост, и это воспринимается, как чудо в этой стране".

Ранее Трамп пообещал инвестиции в объеме $1 трлн в модернизацию транспортной инфраструктуры и создание миллионов новых рабочих мест в предстоящие 10 лет. В качестве примера удачного расходования средств он привел аэропорты и качество дорог в Китае. "Наши дороги сыпятся", - указал американский лидер, сославшись на опыт своего знакомого из транспортной компании.

При этом президент раскритиковал решение потратить $6 трлн на восстановление стран Ближнего Востока. "Мы потратили $6 трлн на Ближний Восток, - подчеркнул глава государства. - Там сейчас в 20 раз хуже, чем было, когда мы начали. Разве не печально, что мы можем направить $6 трлн на Ближний Восток, а для нашей страны мы не можем найти $1 трлн", - заключил глава государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон о запрете имен из цифр, символов и ненормативной лексики
2
Дутерте не подтверждает визит в США из-за поездки в Россию
3
Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Артамонова
4
СМИ: Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном
5
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
6
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама