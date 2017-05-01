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Роскачество предлагает обязать бизнес раскрывать техусловия производства продуктов питания

Экономика и бизнес
1 мая, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, мая. /ТАСС

ТУ превратились в "легализованную форму снижения себестоимости за счет удешевления компонентов и сокращения их числа", рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью "Российской газете"

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МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Роскачество предлагает обязать производителей выкладывать в публичный доступ данные о технических условиях, в соответствии с которыми были произведены продукты питания. Это может стать одной из мер повышения качества производимого в России продовольствия, сообщил в интервью "Российской газете" (номер за вторник) руководитель Роскачества Максим Протасов.

Сейчас обязательными являются лишь требования к безопасности продуктов питания, которые содержатся в технических регламентах. Качество продуктов регулируется добровольными государственными стандартами (ГОСТ) или стандартами, которые принимают сами производители - техническими условиями (ТУ).

"Раньше ТУ регистрировали, теперь эта информация отнесена к коммерческой тайне и никто не знает, что написано в них у производителя. К чему это приводит? Стоят на полке в магазине две плитки с идентичными маркировками - "молочный шоколад". Но одна произведена по ГОСТу и на 100% сделана из какао-продуктов и молока, а вторая - на 99% - из заменителей какао-масла и какао-бобов. И так как хотя бы 1% натуральных компонентов в ней все-таки имеется, производитель пишет "шоколад". И закон ему это позволяет, если он честно укажет на этикетке, что шоколад изготовлен не по ГОСТу, а по его собственным ТУ", - сказал Протасов.

Изначально ТУ создавались для производителей, продукция которых превосходит требования ГОСТов по качественным характеристикам или производится по уникальной, инновационной рецептуре, пояснил глава Роскачества. В ряде случаев это действительно работает, однако для большинства производителей ТУ превратились в "легализованную форму снижения себестоимости за счет удешевления компонентов и сокращения их числа", а в результате страдает качество продукции.

"Мы сейчас создаем рабочую группу и будем пытаться формировать новые подходы. Какие варианты могут быть? Их немало. Один из мягких - обязательное раскрытие информации о данных техусловий, допустим, на сайте производителя. Более жесткий - заставить ТУ работать только в плюс, то есть улучшать товар, а не ухудшать", - сообщил Протасов.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила ввести обязательные требования к качеству продуктов питания.

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