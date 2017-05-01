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Силуанов: дефицит бюджета РФ в 2017 может быть снижен до 2% ВВП

Экономика и бизнес
1 мая, 23:41 дата обновления: 2 мая, 0:25 UTC+3

Глава Минфина РФ также сообщил, что ведомство рассчитывает в этом году направить на покрытие бюджетного дефицита около €16 млрд

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БЕРЛИН, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Глава Минфина Антон Силуанов считает возможным сокращение дефицита бюджета РФ до 2% ВВП в текущем году. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt, которое будет опубликовано в номере за 2 мая.

"Согласно последним расчетам, уже в этом году мы сможем снизить дефицит до 2% ВВП", - сказал министр, напомнив, что изначально планировался дефицит на уровне в 3,2% ВВП. Он также напомнил, что к 2019 году этот параметр планируется снизить до 1,2%. По его словам, причиной улучшения бюджетной ситуации является "более высокий, чем ожидалось, экономический рост, лучшее налоговое администрирование и существенный рост внешней торговли".

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"Кроме того, бюджетная и финансовая политика оказали благоприятное влияние на инфляцию: в 2016 году с уровнем в 5,6% у нас была самая низкая инфляция за всю российскую историю. В этом году она составит лишь 4%", - добавил Силуанов.

Глава Минфина РФ также сообщил, что ведомство рассчитывает в этом году направить на покрытие бюджетного дефицита около €16 млрд.

"В этом году мы планировали изъять (из фонда - прим. ТАСС) в пересчете на евро около €29 млрд. Но, по последним прогнозам, мы сможем эту цифру снизить до €16 млрд", - сказал он.

"Санкции остаются в силе"

Глава Минфина также сообщил, что не ожидает снятия западными странами антироссийских санкций. "Мы не рассчитываем на снятие санкций. Это ведет к определенным проблемам, но создает и некоторые преимущества, например для нашего сельского хозяйства", - сказал он.

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"Мы сейчас в рамках "Большой двадцатки" обсуждаем противостояние протекционизму, снятие ограничительных мер, но санкции в отношении России остаются в силе, и никто не планирует их снимать", - сказал министр, отметив, что это сказывается на притоке капитала в РФ.

По его словам, российские власти поэтому "концентрируются на улучшении инвестиционного климата и повышении доверия к проводимой политике", которая выражается в "снижении процентных ставок, низкой инфляции, стабильном курсе рубля и прогнозируемой налоговой политике".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур. 

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