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"Аврора" в течение мая предоставляет бесплатный перелет ветеранам и детям войны

Экономика и бизнес
2 мая, 1:58 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Участники акции имеют право оформить льготную перевозку одного сопровождающего

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Авиакомпания "Аврора", входящая в группу компаний "Аэрофлот", расширяет список категорий граждан, имеющих право на бесплатный перелет в рамках акции в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая проходит с 1 по 31 мая 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Теперь правом бесплатного перелета могут воспользоваться не только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, но и дети войны. К данной категории относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Каждый участник праздничной акции также имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, акция в полном объеме распространяется на собственные рейсы "Авроры" по маршрутам Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский; Южно-Сахалинск - Благовещенск; Владивосток - Комсомольск-на-Амуре; Владивосток - Благовещенск; Петропавловск-Камчатский - Магадан; Хабаровск - Благовещенск; Хабаровск - Тында; Хабаровск - Оха; Хабаровск - Ноглики; Хабаровск - Шахтерск, а также на всех рейсах внутри Сахалинской области и в Приморском крае.

АО "Авиакомпания "Аврора" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 году по поручению правительства Российской Федерации. В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолета: 10 среднемагистральных Airbus А319, 11 DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6.

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