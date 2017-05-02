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"Ъ": ЦБ усилил проверки оборудования для определения подлинности купюр

Экономика и бизнес
2 мая, 4:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Проверки проводятся для "снижения рисков выдачи неплатежеспособных банкнот населению", уточнил регулятор

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© ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Центробанк РФ усилил проверки оборудования для определения подлинности купюр - счетно-сортировальных машин (ССМ) - в банках. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ".

Как рассказали изданию в регуляторе, проверки проводятся "для улучшения качества банкнот, находящихся в обращении, снижения рисков выдачи неплатежеспособных банкнот населению". "Всего в 2014 - 2017 годах проведены проверки около 20 тыс. ССМ, - сообщили в ЦБ. - В начале 2014 года около 50% проверенных ССМ не отвечали требованиям ЦБ, в 2015 году - около 30%, сейчас - 10%".

Счетно-сортировальные машины применяются для проверки банкнот с 2008 года в соответствии с положением ЦБ, наиболее четко их применение закреплено поправками от 2014 года, напоминает издание. Все банкноты, выдаваемые банками клиентам, должны быть обработаны ССМ с проверкой не менее четырех машиночитаемых защитных признаков, подчеркнули в пресс-службе ЦБ.

Как отметили в Банке России, добиться сокращения нарушений можно только частотой проверок, так как штрафы за несоответствие ССМ требованиям на сегодняшний день не предусмотрены. "В случае, если ССМ не проходит проверку, до банка доводится информация, что указанная машина не может использоваться в технологическом процессе, связанном с выдачей банкнот клиентам", - подчеркнули в ЦБ, добавив, что в этом случае оборудование необходимо либо заменить, либо привести в соответствие с требованиями и пройти повторное тестирование.

Представители банков отметили недостатки существующей системы: по их данным, настроенные в соответствии с требованиями регулятора ССМ будут браковать половину банкнот, если они мятые или испачканные. Представители регулятора пояснили изданию, что Банк России анализирует информацию, полученную в ходе проверок, и совместно с поставщиками оборудования принимает меры для обеспечения их корректного функционирования.

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