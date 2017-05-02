"Известия": проект скоростной железнодорожной перевозки грузов запустят в РФ в 2017 г.

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. ООО "Комплексные скоростные технологии" (КСТ) планирует в этом году запустить пилотный проект скоростной железнодорожной перевозки крупнотоннажных контейнеров в транзитном сообщении Китай - ЕС. Об этом газете "Известия" рассказал директор КСТ Максим Кимасов.
По его словам, к середине мая на заводе "Трансмаш" (входит в "Трансмашхолдинг") по заказу КСТ завершится изготовление первых двух скоростных грузовых вагонов-платформ. В ближайшее время два построенных вагона пройдут необходимые сертификационные испытания, которые должны будут подтвердить заявленную способность двигаться со скоростью до 160 км/ч с тягой пассажирскими локомотивами. Запуск первого поезда, сформированного из вагонов новой конструкции, запланирован на третий квартал 2017 года.
В компании рассказали, что заказчиком первой серийной партии вагонов-платформ может стать "Почта России". Представитель "Почты России" уточнил "Известиям", что пока компания еще не определилась с заказом скоростных вагонов. В РЖД от комментариев воздержались.
В сентябре 2016 года "Трансмаш" подписал контракт с КСТ на поставку первого в России вагона-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров с эксплуатационной скоростью 160 км/ч. Контракт предусматривает поставку двух опытных платформ. Кроме того, подписано соглашение о намерениях, предполагающее поставку 2,8 тыс. единиц скоростных платформ в период с 2017 по 2019 год. Платформы будут использоваться для формирования скоростных контейнерных поездов, эксплуатироваться в транзитном сообщении Китай - ЕС по Транссибирской магистрали на маршрутах Забайкальск - Брест (5,5 суток) и Наушки - Брест (4,5 суток).
ОАО "Трансмаш"- производитель железнодорожных грузовых вагонов, в том числе фитинговых, многофункциональных платформ, путевой и снегоуборочной техники, запасных частей к выпускаемой продукции. Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск 2 - 2,5 тыс. грузовых вагонов в год.