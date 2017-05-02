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ВТБ 24: бюджетникам на Камчатке выдано более 3 тыс. карт "Мир"

Экономика и бизнес
2 мая, 5:33 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

До конца года банк планирует увеличить количество выпущенных для жителей Камчатки карт национальной платежной системы втрое

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© Петр Ковалев/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Банк ВТБ 24 эмитировал для бюджетников Камчатского края более 3 тысяч карт национальной платежной системы "Мир". Об этом во вторник сообщила пресс-служба группы ВТБ в Дальневосточном федеральном округе.

"ВТБ 24 в Камчатском крае эмитировал более 3 тысяч карт "Мир". 80% из них выдано представителям бюджетной сферы: сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, Министерства обороны, таможни и других госструктур", - приводит пресс-служба слова руководителя операционного офиса ВТБ 24 в Камчатском крае Галины Зубарь.

По ее данным, до конца года ВТБ планирует увеличить количество выпущенных для жителей Камчатки карт национальной платежной системы втрое.

В целом по России, по состоянию на 1 апреля 2017 года, ВТБ 24 выпустил порядка 818 тысяч карт, из которых 95% - карты для сотрудников бюджетных организаций. До конца текущего года портфель карт "Мир" ВТБ 24 достигнет 1,4 млн штук.

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