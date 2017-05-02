Кабмин РФ утвердил порядок предоставления субсидий на приобретение гражданских судов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета на приобретение и строительство новых гражданских судов взамен сданных на утилизацию. Документ, подписанный 27 апреля, опубликован во вторник на сайте правительства.

"В целях обновления флота предусматривается предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию, - говорится в пояснительной записке. - Подписанным постановлением утверждены правила предоставления таких субсидий".

В соответствии с правилами субсидии будут предоставляться при условии сдачи на утилизацию старого судна, возраст которого превышает 30 лет и которое в течение последних пяти лет было зарегистрировано в Государственном судовом реестре или Российском международном реестре судов. Правилами также предусмотрен дифференцированный подход к расчету субсидий в зависимости от типа и характеристик нового гражданского судна и судов, подлежащих утилизации. "Это обусловлено тем, что государственная поддержка направлена на стимулирование судоходных компаний, действующих на внутренних водных путях и в прибрежной морской зоне", - отмечается на сайте правительства.

Новые правила позволят оснастить коммерческий флот высокотехнологичными и конкурентоспособными судами, увеличить товарооборот, повысить качество пассажирских перевозок, они также будут способствовать внедрению новых технологий в судостроительной отрасли, модернизации производственных мощностей и созданию новых рабочих мест, добавили в правительстве.