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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил представить предложения по программе модернизации ЖКХ. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.
"Минстрою России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минэнерго России, ФАС России представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о необходимости разработки программного документа, направленного на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в перечне поручений.
Также некоторым ведомствам надлежит подготовить совместно с регионами предложения, направленные на урегулирование ситуации, связанной со строительством зданий, нежилые помещения в которых используются для постоянного проживания граждан.
Кроме того, глава кабмина поручил проанализировать выполнение программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и представить в правительство предложения о ее дальнейшей реализации, при необходимости - с проектом нормативного правового акта.