Медведев поручил рассмотреть возможность дофинансирования программы развития АПК

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о дополнительном финансировании Госпрограммы развития сельского хозяйства. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

"Минсельхозу России, Минфину России, Минэкономразвития России представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по вопросу о дополнительном выделении в рамках корректировки Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" по итогам его исполнения в первом полугодии 2017 года средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 годы, в том числе механизма льготного кредитования", - говорится в перечне поручений.

19 апреля, выступая в Госдуме и отвечая на предложение от КПРФ поддержать ассигнованиями сельскохозяйственную отрасль, выделив дополнительно в 2017 году 100 млрд рублей на краткосрочные кредиты и инвестиционные проекты сельхозпроизводителям, Медведев отметил, что правительство не отказывается от рассмотрения такого вопроса. "Речь может пойти и о краткосрочных кредитах ... и об инвестиционных кредитах. Такого рода обращения со стороны Минсельхоза в правительство есть. Они будут самым внимательным образом рассмотрены. Но если вы ставите этот вопрос - я в данном случае уже обращаюсь к коллегам из коммунистической партии - тогда, если вы считаете целесообразным поддерживать сельское хозяйство, я просил бы вас поддержать и законопроект о бюджете, потому что именно там будут заложены эти ассигнования", - ответил премьер.