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Медведев поручил увеличить гранты для успешных регионов еще на 10 млрд рублей

Экономика и бизнес
2 мая, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Такое поручение премьер дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы правительства в 2016 году

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил увеличить гранты наиболее успешным регионам еще на 10 млрд рублей. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.

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"При внесении изменений в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть в 2017 году бюджетные ассигнования в размере до 10 млрд рублей в целях предоставления субъектам Российской Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2016 года", - говорится в перечне поручений.

Также Минфину России при формировании проекта федерального бюджета на 2018-2020-годы поручено исходить из того, что распределение трансфертов регионам должно осуществляться исключительно федеральным законом о федеральном бюджете. Это не коснется трансфертов, распределяемых на конкурсной основе, из резервных фондов президента РФ и правительства РФ, резервного фонда кабмина по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов регионов.

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