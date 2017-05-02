Медведев поручил увеличить гранты для успешных регионов еще на 10 млрд рублей

СК возбудил дело против жителя Забайкалья, сын которого подорвался на минеПроисшествия 2 мая, 9:41
Около 66 га леса охвачены пожарами в Свердловской областиНовости Урала 2 мая, 9:30
Французские СМИ уличили Ле Пен в заимствовании у Фийона фраз из его выступленияМеждународная панорама 2 мая, 9:23
Медведев поручил подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимумаЭкономика и бизнес 2 мая, 9:15
Магнитогорский "Металлург" подтвердил, что Антипин продолжит карьеру в НХЛСпорт 2 мая, 8:46
Кремль подтвердил информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и ТрампаПолитика 2 мая, 8:44
В гости к нам: сезон заходов океанских лайнеров открылся на Дальнем ВостокеВ стране 2 мая, 7:21
Греция и кредиторы достигли соглашения по ключевым реформамЭкономика и бизнес 2 мая, 7:00
Войска США в Южной Корее подтвердили, что THAAD поставлен на боевое дежурствоМеждународная панорама 2 мая, 5:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил увеличить гранты наиболее успешным регионам еще на 10 млрд рублей. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое поручение глава правительства дал по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году.
"При внесении изменений в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть в 2017 году бюджетные ассигнования в размере до 10 млрд рублей в целях предоставления субъектам Российской Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2016 года", - говорится в перечне поручений.
Также Минфину России при формировании проекта федерального бюджета на 2018-2020-годы поручено исходить из того, что распределение трансфертов регионам должно осуществляться исключительно федеральным законом о федеральном бюджете. Это не коснется трансфертов, распределяемых на конкурсной основе, из резервных фондов президента РФ и правительства РФ, резервного фонда кабмина по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов регионов.