Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,99 рубля

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и достиг 56,99 рубля. Курс евро увеличился на 17 копеек, составив 62,21 рубля.
Индекс ММВБ увеличился на 0,3% и составил 2023,13 пункта. Индекс РТС прибавил 0,5% и достиг уровня 1119,64 пункта.