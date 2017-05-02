Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,99 рубля

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и достиг 56,99 рубля. Курс евро увеличился на 17 копеек, составив 62,21 рубля.

Индекс ММВБ увеличился на 0,3% и составил 2023,13 пункта. Индекс РТС прибавил 0,5% и достиг уровня 1119,64 пункта.